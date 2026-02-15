onedio
Tansu Dayan, Beren Saat'in CapitaliZoo Performansını Taklit Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 17:04

Beklenen video geçtiğimiz saatlerde geldi! Ünlülerin sosyal medyada dile düşen kombinleri, klipleri ve performanslarını elindeki imkanlarla tiye alan Tansu Dayan, Beren Saat'in CapitaliZoo klibini taklit etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bihter'imiz, kıymetlimiz, Türkiye'nin en güzel ve en popüler oyuncularından Beren Saat, birkaç gün önce yepyeni bir yola girdi.

Uzun yıllardır Pop müziğin efsanesi Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat'in kendine ait bir albüm projesi hazırlığında olduğunu biliyorduk. Üstelik epey uzun süredir masada olan bir konuydu bu... 

Beren Saat'in 10 yıldır üzerinde çalıştığı söylenen albümünün ilk şarkısı 'CapitaliZoo' 11 Şubat'ta çıktı. 

Tamamı İngilizce olan şarkı ve Beren'in sesi ayrı, özene bezene hazırlanan klibin detayları ayrı olay olmuştu...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Klip çıktıktan hemen sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Tansu Dayan'ı göreve çağırmış ve beklemeye başlamıştı.

