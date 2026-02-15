Tansu Dayan, Beren Saat'in CapitaliZoo Performansını Taklit Etti!
Beklenen video geçtiğimiz saatlerde geldi! Ünlülerin sosyal medyada dile düşen kombinleri, klipleri ve performanslarını elindeki imkanlarla tiye alan Tansu Dayan, Beren Saat'in CapitaliZoo klibini taklit etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bihter'imiz, kıymetlimiz, Türkiye'nin en güzel ve en popüler oyuncularından Beren Saat, birkaç gün önce yepyeni bir yola girdi.
Klip çıktıktan hemen sonra birçok sosyal medya kullanıcısı Tansu Dayan'ı göreve çağırmış ve beklemeye başlamıştı.
