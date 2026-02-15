İkinci Albümün Hazır Olduğunu Söyleyen Beren Saat'in Şarkıcılık Hevesi X'te Olay Oldu

Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolüyle devleşen, yıllardır da yer aldığı her projede müthiş performansıyla tüm gözleri üzerine çeken Beren Saat, radikal bir kariyer değişikliğine gitti.

Pop müziğin efsane isimlerinden Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat'in bir süredir 'şarkıcılık' hayallerinin peşinden gittiğini biliyorduk. Senelerdir bir albüm hazırlığında olduğu söylenen Beren Saat, yaklaşık 10 yıldır üstünde çalıştığı albümünün ilk şarkısını geçtiğimiz günlerde çıkardı.

CapitaliZoo isimli şarkısı YouTube'da kısa sürede viral oldu. Fakat sebebi şarkının çok iyi olması değildi... Piyasa sürüldüğü andan itibaren sosyal medyada yayılan CapitaliZoo milyonlar tarafından merak edildi.

Beren Saat'in yıllara meydan okuyan güzelliği ağızları açık bırakırken, sesi de şarkısı da pek beğenilmedi. Hatta o kadar ki bir nevi Foolish Casanova denemesi olarak değerlendirildi...

Dillere düşen şarkıyı geçtiğimiz saatlerde tiye alma profesörü Tansu Dayan'da radarına sokmuştu.