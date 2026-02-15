onedio
İkinci Albümün Hazır Olduğunu Söyleyen Beren Saat'in Şarkıcılık Hevesi X'te Olay Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.02.2026 - 18:57

11 Şubat'ta ilk şarkısı CapitaliZoo'yu çıkaran Beren Saat, şarkıcılık kariyerine devam edeceğini, hatta ikinci albümün bile hazır olduğunu duyurdu. 

Bunu duyan X ahalisi yerinde duramadı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en güzel ve en popüler oyuncularından biri olan Beren Saat, 11 Şubat'ta ilk şarkısını çıkardı.

Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolüyle devleşen, yıllardır da yer aldığı her projede müthiş performansıyla tüm gözleri üzerine çeken Beren Saat, radikal bir kariyer değişikliğine gitti. 

Pop müziğin efsane isimlerinden Kenan Doğulu ile evli olan Beren Saat'in bir süredir 'şarkıcılık' hayallerinin peşinden gittiğini biliyorduk. Senelerdir bir albüm hazırlığında olduğu söylenen Beren Saat, yaklaşık 10 yıldır üstünde çalıştığı albümünün ilk şarkısını geçtiğimiz günlerde çıkardı. 

CapitaliZoo isimli şarkısı YouTube'da kısa sürede viral oldu. Fakat sebebi şarkının çok iyi olması değildi... Piyasa sürüldüğü andan itibaren sosyal medyada yayılan CapitaliZoo milyonlar tarafından merak edildi. 

Beren Saat'in yıllara meydan okuyan güzelliği ağızları açık bırakırken, sesi de şarkısı da pek beğenilmedi. Hatta o kadar ki bir nevi Foolish Casanova denemesi olarak değerlendirildi... 

Dillere düşen şarkıyı geçtiğimiz saatlerde tiye alma profesörü Tansu Dayan'da radarına sokmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Beren Saat'in şarkıcılık hevesinin CapitaliZoo ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi.

Verdiği bir röportajda koca bir albümün yolda olduğunu, Exuberance adlı ilk albümünün iki ay sonra çıkacağını söyledi. 

Bu kadarla da kalmadı, şarkıcılık kariyerine devam edeceğini belirten Beren Saat, ikinci albümün şarkılarının bile hazır olduğunu dile getirdi. 'Başarabilmeyi çok istiyorum, bunun için çok çalışacağım.' ifadelerini kullandı.

Bunu duyan X kullanıcıları yerinde duramadı tabii... Söyleyecek iki çift sözleri vardı! Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
