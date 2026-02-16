onedio
Kredi Kartınızı Hemen Kontrol Edin! Bugün Kredi Kartı Limitleri Düşürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.02.2026 - 09:28

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 16 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren kredi kartı limitleri yeniden hesaplanacak. BDDK’nın bankalara gönderdiği talimatta, müşterilerle herhangi bir sorun yaşanmaması için temasa geçilmesi istendi. Sistemin kesintisiz uygulanabilmesi için bankalara 3 aylık süre verildi. Peki kredi kartı limitleri nasıl düşürülecek?

Kredi kartlarında yeni dönem başladı. Kredi kartı limitleri düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bankalara verdiği süre bugün doldu. Yeni düzenlemeyle kredi kartı limitleri yeniden hesaplanacak. Düzenlemeye göre müşterinin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti esas alınacak. Toplam limiti 400 bin liranın altında olanlar için herhangi bir limit düşüşü uygulanmayacak. Birden fazla bankada kartların toplam tutarı 400 bin TL’yi aşıyorsa vatandaşlar limit düşüşüyle karşı karşıya kalacak.

Kredi kartı limitleri nasıl düşürülecek?

Limitlerin düşürülmesi için vatandaşların net aylık geliri dikkate alınacak. Eğitim ve sağlık harcamaları bu uygulamanın dışında tutulacak. 

Örneğin iki bankada toplam 600 bin lira limiti olan müşterinin geliri yeterli değilse bu limit aşağı çekilecek. Toplam 400 bin TL’nin üzerine olan kartlarda ise 2025 yılı harcamaları baz alınacak. 

Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan kişi geçen sene 200 bin lira harcama yaptıysa limit ortalaması alınacak. Bir diğer ifadeyle 325 bin TL’ye düşürülecek. 

600 bin TL limiti olan ancak yıl boyu 400 bin TL harcayan birinin, kullanmadığı 200 bin TL'lik kısmın yüzde 50’si (100 bin TL) iptal edilecek ve limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

Kredi kartı limitini 400 bin TL üzerine yükseltmek isteyen müşterinin resmi gelir belgesi ibrazı zorunlu olacak.

