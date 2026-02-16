Kredi Kartınızı Hemen Kontrol Edin! Bugün Kredi Kartı Limitleri Düşürüldü

Limitlerin düşürülmesi için vatandaşların net aylık geliri dikkate alınacak. Eğitim ve sağlık harcamaları bu uygulamanın dışında tutulacak.

Örneğin iki bankada toplam 600 bin lira limiti olan müşterinin geliri yeterli değilse bu limit aşağı çekilecek. Toplam 400 bin TL’nin üzerine olan kartlarda ise 2025 yılı harcamaları baz alınacak.

Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan kişi geçen sene 200 bin lira harcama yaptıysa limit ortalaması alınacak. Bir diğer ifadeyle 325 bin TL’ye düşürülecek.

600 bin TL limiti olan ancak yıl boyu 400 bin TL harcayan birinin, kullanmadığı 200 bin TL'lik kısmın yüzde 50’si (100 bin TL) iptal edilecek ve limiti 500 bin TL’ye düşürülecek.

Kredi kartı limitini 400 bin TL üzerine yükseltmek isteyen müşterinin resmi gelir belgesi ibrazı zorunlu olacak.