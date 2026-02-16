Kredi Kartınızı Hemen Kontrol Edin! Bugün Kredi Kartı Limitleri Düşürüldü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 16 Şubat 2026 Pazartesi gününden itibaren kredi kartı limitleri yeniden hesaplanacak. BDDK’nın bankalara gönderdiği talimatta, müşterilerle herhangi bir sorun yaşanmaması için temasa geçilmesi istendi. Sistemin kesintisiz uygulanabilmesi için bankalara 3 aylık süre verildi. Peki kredi kartı limitleri nasıl düşürülecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kartlarında yeni dönem başladı. Kredi kartı limitleri düşürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kartı limitleri nasıl düşürülecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın