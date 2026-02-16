onedio
Altın Fiyatlarının Neden Düştüğü Belli Oldu

Dilara Şimşek
16.02.2026 - 08:58

Altın fiyatları belli oldu. 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?' gibi sorular merak edilirken 'Atlın neden düştü?' sorusu da yanıt buldu. Altın, 16 Şubat 2026 haftanın ilk gününü düşüşle açtı. Yatırımcı altındaki düşüşün nedenini merak ederken gözler küresel piyasalara çevrildi.

Altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk günü yakından takip ediliyor. 16 Şubat Pazartesi altında son durum belli oldu. İşte güncel altın fiyatları!

Gram altın fiyatı

Gram altın fiyatı 7.008 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.836 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.673 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.201 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.986 dolar

Altın neden düştü?

Altın piyasası ABD’de Başkanlar Günü ve Çin’de Ay Yeni Yılı tatilleri nedeniyle düşük işlem hacmi görüyor. 16 Şubat 2026 haftanın ilk işlem gününde piyasaların tatil olması altın gibi değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı. 

Haftaya düşüşle başlayan altın, küresel piyasalarda 4 bin 977 dolar seviyesini gördü. ABD’nin İran’a yönelik operasyon sinyali ve ABD Merkez Bankası Fed için beklentiler de altın piyasasını etkileyen faktörlerden oldu.

