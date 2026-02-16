Altın Fiyatlarının Neden Düştüğü Belli Oldu

Altın fiyatları belli oldu. 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?' gibi sorular merak edilirken 'Atlın neden düştü?' sorusu da yanıt buldu. Altın, 16 Şubat 2026 haftanın ilk gününü düşüşle açtı. Yatırımcı altındaki düşüşün nedenini merak ederken gözler küresel piyasalara çevrildi.