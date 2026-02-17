A101, BİM, ŞOK ve Migros, Ramazan Ayında Özel Kampanyalar Yapacak

BİM:

14 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar 48 farklı ürün bütçe dostu ve avantajlı fiyatlarla BİM müşterileriyle buluşuyor. BİM Ticaret Başkanı Umut Baba “Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve müşterilerimizin bütçelerine katkı sağlayan adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

A101:

Ramazan boyunca 450’yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyasını hayata geçirecek. A101 CEO’su Talat Olgay “Uygulamayı hem mağazalarımızda hem de çevrim içi kanalımızda hayata geçirerek herkes için erişilebilir alışveriş imkânı sunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

MİGROS:

Kendi markasını taşıyan yaklaşık 300 temel ihtiyaç ürünüyle dana kıyma ve kuşbaşında fiyatları sabitlediğini duyurdu. Şirket ramazan boyunca “Migroskop” kataloglarıyla yaklaşık 3 bin üründe daha kampanyalarına devam edecek.

ŞOK:

Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen senenin fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel “Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.