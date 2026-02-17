onedio
Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç: 17 Ünlü İsim Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2026 - 09:04 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 09:07

Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş iddiası ile yeni bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde bazı isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu da bulunuyor. Toplam 17 kişi gözaltında.

İşte gözaltına alınan tüm isimler: 

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan

