Trafikte 100 Yıllık Düzen Değişiyor: Kırmızı, Sarı ve Yeşilin Yanına Yeni Renk Geliyor!

Özellikle sürücüsüz (otonom) araçların trafikteki etkinliğini artırmak ve yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla tasarlanan 'beyaz ışık' uygulaması için ilk somut adımlar atıldı. ABD’deki pilot bölgelerde denemelerine başlanan bu dördüncü ışık, ulaşımdaki dijital devrimin en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Klasik kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların yanına eklenecek olan bu yeni sinyal, araç trafiğinin yönetim biçimini baştan aşağı değiştirecek bir potansiyele sahip.

Yeni sistemde beyaz ışık, otonom araçlar için bir tür 'rehberlik' görevi üstleniyor. Kavşaklarda bu ışığın yanması, sürücüsüz araçlara önündeki taşıtı güvenli bir mesafeden takip etme komutu veriyor. İnsan sürücüler için mevcut trafik kuralları ve ışık anlamları aynı kalırken, otonom araçların kendi aralarında kurduğu dijital iletişim sayesinde trafik akışının yüzde 10 civarında hızlanması bekleniyor. Bu sayede hem dur-kalk trafiğinden kaynaklanan yakıt israfının önüne geçilmesi hem de yoğun saatlerdeki tıkanıklığın ciddi oranda azaltılması planlanıyor. Uzmanlar, bu yöntemin sadece hız değil, aynı zamanda çevre kirliliğini azaltma konusunda da büyük avantajlar sağlayacağını vurguluyor.

Geleceğin akıllı şehir vizyonunun önemli bir parçası olan bu düzenleme, artan araç popülasyonu ve kronikleşen ulaşım sorunlarına karşı geliştirilen en modern çözümlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yapılan simülasyonlar, dördüncü ışığın devreye girmesiyle birlikte kavşaklardaki bekleme sürelerinin önemli ölçüde düştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu sistemin dünya genelinde ve Türkiye gibi ülkelerde yaygın bir standart haline gelebilmesi için trafikteki otonom araç yoğunluğunun belirli bir seviyeye ulaşması gerektiği belirtiliyor. Henüz test aşamasında olan uygulama, otomobillerin sadece bir ulaşım aracı değil, birbiriyle konuşan akıllı sistemler haline geldiği yeni bir dönemin kapısını aralıyor.