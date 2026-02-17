Trafikte 100 Yıllık Düzen Değişiyor: Kırmızı, Sarı ve Yeşilin Yanına Yeni Renk Geliyor!
Ulaşım dünyasında ezberleri bozacak bir teknoloji hamlesi hayata geçiyor. Otonom araçların yollardaki varlığının artmasıyla birlikte, geleneksel üç renkli trafik ışığı sistemi dördüncü bir renkle güncelleniyor. ABD’de test edilmeye başlanan 'beyaz ışık' sinyali, trafiği hızlandırmayı ve kaza riskini minimuma indirmeyi hedefliyor.
Dünya genelinde milyonlarca sürücünün on yıllardır alışık olduğu üç renkli trafik lambası sistemi, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte köklü bir dönüşüme giriyor.
Ulaşım mühendisliği dünyasında büyük yankı uyandıran "beyaz ışık" önerisinin arkasında, Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Hajbabaie ve ekibinin yürüttüğü kapsamlı bilimsel çalışmalar yatıyor.
