Sigara İçenlere Kötü Haber: Zam Geldi, Sigarada Bir Dönem Kapandı! İşte Yeni Sigara Fiyatları

Sigara İçenlere Kötü Haber: Zam Geldi, Sigarada Bir Dönem Kapandı! İşte Yeni Sigara Fiyatları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2026 - 08:17 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 08:18

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına beklenen yeni yıl zammının geldiğini açıkladı. 17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte, piyasadaki en düşük sigara fiyatı 100 TL'ye yükselerek üç haneli rakamlara ulaştı.

Tütün ürünlerine yönelik maliyet artışları, raflardaki etiketlerin bir kez daha değişmesine neden oldu.

Tütün ürünlerine yönelik maliyet artışları, raflardaki etiketlerin bir kez daha değişmesine neden oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre, sigara fiyatları 17 Şubat Salı gününden itibaren zamlı olarak satışa sunulacak. Yapılan bu son düzenlemeyle birlikte, piyasada satılan en uygun fiyatlı sigaranın bedeli 100 TL olarak belirlenirken, grubun en yüksek fiyatlı ürünü ise 115 TL seviyesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte sigara piyasasında çift haneli fiyat dönemi resmen sona erdi ve tüm paketler yüz liralık psikolojik sınırı aşmış oldu. 

Sektör temsilcileri, bu fiyat artışının ardından diğer tütün gruplarının da benzer oranlarda zam açıklamalarını kısa süre içinde yapmasının beklendiğini ifade ediyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
