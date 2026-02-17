Sigara İçenlere Kötü Haber: Zam Geldi, Sigarada Bir Dönem Kapandı! İşte Yeni Sigara Fiyatları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre, sigara fiyatları 17 Şubat Salı gününden itibaren zamlı olarak satışa sunulacak. Yapılan bu son düzenlemeyle birlikte, piyasada satılan en uygun fiyatlı sigaranın bedeli 100 TL olarak belirlenirken, grubun en yüksek fiyatlı ürünü ise 115 TL seviyesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte sigara piyasasında çift haneli fiyat dönemi resmen sona erdi ve tüm paketler yüz liralık psikolojik sınırı aşmış oldu.

Sektör temsilcileri, bu fiyat artışının ardından diğer tütün gruplarının da benzer oranlarda zam açıklamalarını kısa süre içinde yapmasının beklendiğini ifade ediyor.