Getir'in Kurucularından 700 Milyon Dolarlık Tazminat Davası
Türkiye merkezli hızlı teslimat girişimi Getir’in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, şirketin yeniden yapılandırılma sürecinde varlık devri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Mubadala Investment Company'e 700 milyon dolarlık dava açtı.
Getir'in kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde kendilerine devredilmesi taahhüt edilen varlıkların aktarılmadığını öne sürerek 700 milyon dolarlık dava açtı.
