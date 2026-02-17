Getir'in Kurucularından 700 Milyon Dolarlık Tazminat Davası

Getir'in sahipleri Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Mubadala'nın, şirketin yapılanma sürecinde kendilerine devredilmesi gereken varlıkları devretmediğini iddia etti. CNBC-e'de yer alan habere göre, Londra Yüksek Mahkemesi’ne cuma günü sunulan dava dilekçesine göre Salur ve Borançılı, özellikle değeri geçen yıl 510 milyon dolar olarak belirtilen Getir Finans dahil bazı önemli varlıkların kendilerine devredilmediğini iddia ediyor. Davanın, sözleşme ihlali ve komplo suçlamalarını içerdiği öğrenildi.

Hukuki süreç Mubadala’nın bir süre önce Getir’in Türkiye’deki yemek dağıtım işini Uber’e 335 milyon dolar bedelle sattığını açıklamasının ardından hızlandı. Kurucuların avukatları dilekçede, “Kontrollerine devredilmesi gereken varlıklar hiçbir zaman devredilmedi (en kârsız ve yükümlülük ağırlıklı iki şirket hariç)” ifadelerine yer verdi.