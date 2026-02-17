onedio
Getir'in Kurucularından 700 Milyon Dolarlık Tazminat Davası

Getir'in Kurucularından 700 Milyon Dolarlık Tazminat Davası

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 13:22

Türkiye merkezli hızlı teslimat girişimi Getir’in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, şirketin yeniden yapılandırılma sürecinde varlık devri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Mubadala Investment Company'e 700 milyon dolarlık dava açtı.

Getir'in kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde kendilerine devredilmesi taahhüt edilen varlıkların aktarılmadığını öne sürerek 700 milyon dolarlık dava açtı.

Getir'in kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde kendilerine devredilmesi taahhüt edilen varlıkların aktarılmadığını öne sürerek 700 milyon dolarlık dava açtı.

Getir'in sahipleri Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Mubadala'nın, şirketin yapılanma sürecinde kendilerine devredilmesi gereken varlıkları devretmediğini iddia etti. CNBC-e'de yer alan habere göre, Londra Yüksek Mahkemesi’ne cuma günü sunulan dava dilekçesine göre Salur ve Borançılı, özellikle değeri geçen yıl 510 milyon dolar olarak belirtilen Getir Finans dahil bazı önemli varlıkların kendilerine devredilmediğini iddia ediyor. Davanın, sözleşme ihlali ve komplo suçlamalarını içerdiği öğrenildi.

Hukuki süreç Mubadala’nın bir süre önce Getir’in Türkiye’deki yemek dağıtım işini Uber’e 335 milyon dolar bedelle sattığını açıklamasının ardından hızlandı. Kurucuların avukatları dilekçede, “Kontrollerine devredilmesi gereken varlıklar hiçbir zaman devredilmedi (en kârsız ve yükümlülük ağırlıklı iki şirket hariç)” ifadelerine yer verdi.

