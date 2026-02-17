onedio
Eski Milli Sporcu ve Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı, Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 12:38

Sabah saatlerinde ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat DalkılıçKaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir,  ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli sporcu Adem Kılıçcı, gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 17 ünlü ismin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan isimler,

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan

Eski milli sporcu Adem Kılıççı da yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir, Adem Kılıççı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
