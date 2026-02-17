Eski Milli Sporcu ve Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı, Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı
Sabah saatlerinde ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu’nun bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında eski milli sporcu Adem Kılıçcı, gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 17 ünlü ismin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Eski milli sporcu Adem Kılıççı da yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
