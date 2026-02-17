Baklavanın Kilosu 2 Bin Liraya Kadar Yükseldi: Ramazan Ayı’nda Zam Olmayacak
Ramazan Ayı’nın başlamasına sayılı günler kala Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı’nda baklavaya kesinlikle zam yapmayacaklarını söyledi. Yıldırım ayrıca baklavanın kilosunun 300 liradan başladığını ve 2 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.
Ramazan Ayı’nda baklavaya ve şerbetli tatlılara talep her zamankinden daha fazla oluyor.
Ramazan Ayı’nda baklavaya “kesinlikle zam yapılmayacak”
