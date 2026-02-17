Baklavanın Kilosu 2 Bin Liraya Kadar Yükseldi: Ramazan Ayı’nda Zam Olmayacak

Gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, “Baklava millî tatlımız. Artık bütün sofralarda yerini alıyor. Baklava, ‘sofraların padişahı, padişahların tatlısı’ olarak biliniyor. Dolayısıyla baklava hem ülkemizde hem de bütün dünyada severek tüketiliyor.” diye konuştu.

Ramazan’da tatlı tüketiminin en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, “Yaptığımız ortalama hesaplara göre Ramazan’da günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise günlük 5 bin ton baklava tüketileceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.