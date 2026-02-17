onedio
Baklavanın Kilosu 2 Bin Liraya Kadar Yükseldi: Ramazan Ayı’nda Zam Olmayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 18:54

Ramazan Ayı’nın başlamasına sayılı günler kala Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı’nda baklavaya kesinlikle zam yapmayacaklarını söyledi. Yıldırım ayrıca baklavanın kilosunun 300 liradan başladığını ve 2 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Ramazan Ayı’nda baklavaya ve şerbetli tatlılara talep her zamankinden daha fazla oluyor.

Gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, “Baklava millî tatlımız. Artık bütün sofralarda yerini alıyor. Baklava, ‘sofraların padişahı, padişahların tatlısı’ olarak biliniyor. Dolayısıyla baklava hem ülkemizde hem de bütün dünyada severek tüketiliyor.” diye konuştu.

Ramazan’da tatlı tüketiminin en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, “Yaptığımız ortalama hesaplara göre Ramazan’da günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise günlük 5 bin ton baklava tüketileceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı’nda baklavaya “kesinlikle zam yapılmayacak”

BAKTAD Başkanı Yıldırım, Ramazan ayının ve bayramın dayanışma ve kardeşlik duygusu içerisinde geçmesi gerektiğini belirterek, “Tüketicilerimiz rahat olsun. Ramazan’da ve Ramazan Bayramı’nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız. Bu zamsız günlerin de uzamasını diliyoruz. Hatta biz ‘hiçbir zaman zam yapmayalım’ istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüketici, ekonomik durumuna göre her türlü fiyattan baklava bulabiliyor. Baklava fiyatları 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kaliteye göre değişiyor ama birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı, el işçiliğiyle yapılmış bir baklavayı keyifle yemek istediğinizde 1800-2 bin lira arasında fiyatlar oluyor. Baklavada fiyatı oluşturan asıl etken, içerisine kullanılan ham madde ve malzemenin kalitesiyle alakalı. Bir de el işçiliği olunca ustalık ciddi manada maliyet getiriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım.”

Mehmet Yıldırım, baklava veya tatlı alırken çok ucuz ürünlere şüpheyle bakılması gerektiğini belirterek, “Bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak lazım ki sağlığımızı tehlikeye atmamış olalım. 500 liralık, 600 liralık, 700 liralık baklava yenmez mi? Yenir ama dediğim gibi biraz kalitesi düşük olur.” dedi.

İsmail Kahraman
