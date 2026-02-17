Türkiye'nin Gıda Devinden Şok Karar: Üretim Acil Olarak Durduruldu, Fabrika Satışa Çıkarıldı!

Özellikle şarküteri grubunda geniş bir pazar payına sahip olan dev üretici, hammadde temininde yaşanan aksaklıklar ve yükselen operasyonel giderler sebebiyle üretim aşamasından çekildiğini duyurdu. Borsa İstanbul bünyesinde son altı ayın en çok kazandıran gıda markası olma unvanını taşıyan şirket, elindeki tüm öz kaynakları GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye satma kararı aldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan resmi bildirimde, tarım ve hayvancılık sektöründeki fiyatlama güçlüklerinin sürdürülebilirliği imkansız kıldığına dikkat çekildi. Şirket yönetimi, üretim faaliyetleri sona ermiş olsa da ticari varlıklarını farklı bir modelle sürdüreceklerini vurguladı. Halka arz edildiği günden bu yana yatırımcıların radarında olan ve borsadaki performansıyla güçlü bir grafik çizen firmanın bu ani kararı, finans çevrelerinde ve gıda piyasasında geniş yankı uyandırdı. Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin mevcut tesislerinin ve üretim gücünün yeni sahibi GND Süt Ürünleri olacak.