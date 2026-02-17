onedio
Türkiye'nin Gıda Devinden Şok Karar: Üretim Acil Olarak Durduruldu, Fabrika Satışa Çıkarıldı!

Ali Can YAYCILI
17.02.2026 - 14:40

Borsa İstanbul’da son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken Gündoğdu Gıda, artan maliyetler ve hammadde tedarikinde yaşanan kriz nedeniyle üretim faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket, tüm öz kaynaklarını GND Süt Ürünleri’ne devretmek üzere anlaşırken, kararın ardından piyasalardaki gözler firmanın yeni ticari yol haritasına çevrildi.

Türkiye gıda sektörünün köklü isimlerinden Gündoğdu Gıda, sektörde yaşanan ekonomik zorlukları gerekçe göstererek üretim tesislerinin kapısına kilit vurdu.

Özellikle şarküteri grubunda geniş bir pazar payına sahip olan dev üretici, hammadde temininde yaşanan aksaklıklar ve yükselen operasyonel giderler sebebiyle üretim aşamasından çekildiğini duyurdu. Borsa İstanbul bünyesinde son altı ayın en çok kazandıran gıda markası olma unvanını taşıyan şirket, elindeki tüm öz kaynakları GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye satma kararı aldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan resmi bildirimde, tarım ve hayvancılık sektöründeki fiyatlama güçlüklerinin sürdürülebilirliği imkansız kıldığına dikkat çekildi. Şirket yönetimi, üretim faaliyetleri sona ermiş olsa da ticari varlıklarını farklı bir modelle sürdüreceklerini vurguladı. Halka arz edildiği günden bu yana yatırımcıların radarında olan ve borsadaki performansıyla güçlü bir grafik çizen firmanın bu ani kararı, finans çevrelerinde ve gıda piyasasında geniş yankı uyandırdı. Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin mevcut tesislerinin ve üretim gücünün yeni sahibi GND Süt Ürünleri olacak.

Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve DIş Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklanırken, satışa ilişkin şu detaylara yer verildi:

'Bu kapsamda, şirketimizin Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan fabrika binası ve içerisindeki makine, tesis ve ekipmanlar ile Manisa'nın Kula ilçesi Esenyazı Mahallesi 115 ada 127 parselde bulunan güneş enerji sisteminin, SPK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşu tarafından hazırlanan 31.12.2025 tarihli değerleme raporlarında belirlenen bedeller esas alınarak, ilişkili tarafımız olan GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'ye nakit karşılığı satışı ve devrine karar verilmiştir. Değerleme raporlarında belirlenen tutarlar, fabrika binası ve içindeki makine, tesis ve ekipmanlar 284.195.000 TL, güneş enerji sistemi 29.500.000 TL + KDV, diğer makine ve tesisler 5.125.000 TL + KDV, değerleme yapılması zorunluluğu kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar 88.862.930 TL + KDV'dir. Söz konusu işlem, SPK'nın II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraf işlemi niteliğinde olup, işlem bedellerinin tespitinde bağımsız değerleme raporları esas alınmıştır. şlem, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemlilik ölçütünü sağladığından genel kurul onayına sunulacaktır. SPK'nın ilgili tebliği gereği 16.02.2026 tarihi itibariyle pay sahibi olup, genel kurul toplantısında söz konusu işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri ayrılma hakkına sahip olacaktır. Ayrılma hakkı kapsamında şirketimiz tarafından satın alınabilecek paylar için 100.000.000 TL üst limit belirlenmiştir. Şirketimiz gıda üretim faaliyetlerini sonlandırmakla birlikte, ticari faaliyetlerine mevcut tüzel kişiliği altında devam edecek olup, elde edilecek kaynağın yeni yatırım alanlarında değerlendirilmesi planlanmaktadır.''

