Türkiye'nin Gıda Devinden Şok Karar: Üretim Acil Olarak Durduruldu, Fabrika Satışa Çıkarıldı!
Borsa İstanbul’da son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken Gündoğdu Gıda, artan maliyetler ve hammadde tedarikinde yaşanan kriz nedeniyle üretim faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket, tüm öz kaynaklarını GND Süt Ürünleri’ne devretmek üzere anlaşırken, kararın ardından piyasalardaki gözler firmanın yeni ticari yol haritasına çevrildi.
Türkiye gıda sektörünün köklü isimlerinden Gündoğdu Gıda, sektörde yaşanan ekonomik zorlukları gerekçe göstererek üretim tesislerinin kapısına kilit vurdu.
Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve DIş Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklanırken, satışa ilişkin şu detaylara yer verildi:
