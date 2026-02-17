onedio
Sakın Tüketmeyin! Ünlü Maden Suyu Markası İçin Acil Toplatma Kararı

Sakın Tüketmeyin! Ünlü Maden Suyu Markası İçin Acil Toplatma Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2026 - 13:40

İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Waitrose, premium segmentteki maden sularında cam parçası riskine rastlanması üzerine küresel bir uyarı yayımladı. İthalat kanalları ve online platformlar üzerinden temin edilebilen bu ürünlere karşı tüketicilerin son derece dikkatli olması gerekiyor.

Birleşik Krallık merkezli perakende devlerinden Waitrose, prestijli su serisi ürünlerinde üretim hatası nedeniyle cam parçacıkları bulunabileceğini açıklayarak geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Birleşik Krallık merkezli perakende devlerinden Waitrose, prestijli su serisi ürünlerinde üretim hatası nedeniyle cam parçacıkları bulunabileceğini açıklayarak geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan acil durum raporunda, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin ciddi yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol açabileceği açıkça belirtildi. Markanın İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'ndan elde ettiği 'No1 Royal Deeside Mineral Water' serisinin hem gazlı hem de doğal mineralli versiyonlarını kapsayan bu güvenlik uyarısı, ürünlerin son kullanma tarihleri oldukça ileri olmasına rağmen güncelliğini koruyor.

Söz konusu riskli ürünler doğrudan Türkiye'deki süpermarket raflarında yaygın şekilde yer almasa da özellikle gurme ürün satan mağazalar, online ithalat siteleri ve yurt dışı alışveriş platformları üzerinden yerli tüketiciye ulaşmış olma ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, 'premium' markalarını kullanmayı tercih eden kişilerin ellerindeki stokları mutlaka gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Şişelerin içerisinde gözle görülmesi zor olan mikro cam parçacıklarının fiziksel hasar verme potansiyeli nedeniyle, bu markaya ait suların tüketilmeden önce marka ve parti kodlarının kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
