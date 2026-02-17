Sakın Tüketmeyin! Ünlü Maden Suyu Markası İçin Acil Toplatma Kararı
İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Waitrose, premium segmentteki maden sularında cam parçası riskine rastlanması üzerine küresel bir uyarı yayımladı. İthalat kanalları ve online platformlar üzerinden temin edilebilen bu ürünlere karşı tüketicilerin son derece dikkatli olması gerekiyor.
Birleşik Krallık merkezli perakende devlerinden Waitrose, prestijli su serisi ürünlerinde üretim hatası nedeniyle cam parçacıkları bulunabileceğini açıklayarak geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
