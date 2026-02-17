Sakın Tüketmeyin! Ünlü Maden Suyu Markası İçin Acil Toplatma Kararı

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından paylaşılan acil durum raporunda, söz konusu ürünlerin tüketilmesinin ciddi yaralanmalara ve sağlık sorunlarına yol açabileceği açıkça belirtildi. Markanın İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'ndan elde ettiği 'No1 Royal Deeside Mineral Water' serisinin hem gazlı hem de doğal mineralli versiyonlarını kapsayan bu güvenlik uyarısı, ürünlerin son kullanma tarihleri oldukça ileri olmasına rağmen güncelliğini koruyor.

Söz konusu riskli ürünler doğrudan Türkiye'deki süpermarket raflarında yaygın şekilde yer almasa da özellikle gurme ürün satan mağazalar, online ithalat siteleri ve yurt dışı alışveriş platformları üzerinden yerli tüketiciye ulaşmış olma ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, 'premium' markalarını kullanmayı tercih eden kişilerin ellerindeki stokları mutlaka gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Şişelerin içerisinde gözle görülmesi zor olan mikro cam parçacıklarının fiziksel hasar verme potansiyeli nedeniyle, bu markaya ait suların tüketilmeden önce marka ve parti kodlarının kontrol edilmesi hayati önem taşıyor.