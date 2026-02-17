onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük Yasaklı Madde Operasyonlarının Çok Daha Üst Kategorideki Sanatçılara Uzanacağını İddia Etti

Cem Küçük Yasaklı Madde Operasyonlarının Çok Daha Üst Kategorideki Sanatçılara Uzanacağını İddia Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2026 - 21:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonları kapsamında bugün birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve Murat Dalkılıç gibi isimler gözaltına alınmış, yurt dışında olan şarkıcı Edis için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de katıldığı programda operasyonların daha üst seviyedeki, daha tanınan sanatçılara uzanacağını iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasaklı madde operasyonlarında bugün yeni bir dalga operasyon yapılmış ve birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Yasaklı madde operasyonlarında bugün yeni bir dalga operasyon yapılmış ve birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Toplam 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu da bulunuyordu. Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

TGRT Haber’deki “Taksim Meydanı” programına katılan Cem Küçük, yasaklı madde operasyonlarının yaz aylarına kadar süreceğini düşündüğünü ifade etti ve kamuoyunda çok daha tanınan sanatçı ve iş insanlarının gözaltına alınacağını iddia etti.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın