Cem Küçük Yasaklı Madde Operasyonlarının Çok Daha Üst Kategorideki Sanatçılara Uzanacağını İddia Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonları kapsamında bugün birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve Murat Dalkılıç gibi isimler gözaltına alınmış, yurt dışında olan şarkıcı Edis için de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de katıldığı programda operasyonların daha üst seviyedeki, daha tanınan sanatçılara uzanacağını iddia etti.