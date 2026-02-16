onedio
Sigaraya Yarın Geçerli Olmak Üzere Zam Geldi: En Ucuz Sigara 100 Liraya Yükseldi

İsmail Kahraman
16.02.2026 - 18:50

Türkiye’de JTI marka sigara grubu ürünlerine zam geldi. Yapılan zamla birlikte en ucuz sigara 100 lira olurken, en pahalı sigara ise 115 liraya yükseldi. Zamlı sigara fiyatları yarından (17 Şubat) itibaren geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna gelen zammı açıkladı.

Bünyesinde birçok sigara markasını barındıran JTI ürünlerine gelen zamla birlikte en ucuz sigara 100 liraya yükseldi. Grubun bünyesindeki en pahalı sigara ise 115 lira oldu.

Sigaraya gelen zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı zamlı sigara fiyatları 👇

