MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir: "Beyaz Yaka Mühendis, Usta Kalfasından Az Maaş Almamalı"

“Memlekette kimse 1 kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor. Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok. Bu makasa dönük tek bir denetleme ve çalışma yapılmıyor. Biz neden bir tabak pirinç pilavının maliyetini çalışmıyoruz.'

Sistem içinde üretim yapan, belli nedenlerle kendini çeviremeyen ama piyasaya lazım olan şirketler var. Bunların batırılması doğru değil. Çok fazla faaliyet yapmayıp yüksek cirolar yapanlar var onlara da bakmak lazım.

Şu anda açık ara en büyük problem finansman. Finansmana ulaşabiliyorsunuz ama maliyetler çok yüksek.

Son 1-2 yıldır halka arzdan gelecek kaynağı almak adına şirketler borsaya açılıyor. Bu doğru değil.