MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir: "Beyaz Yaka Mühendis, Usta Kalfasından Az Maaş Almamalı"

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir: "Beyaz Yaka Mühendis, Usta Kalfasından Az Maaş Almamalı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
16.02.2026 - 12:02

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Nefes’ten Şehriban Kıraç’a yaptığı açıklamada çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok” diyen Burhan Özdemir “Beyaz yaka mühendis, bir usta kalfasından daha az maaş alıyor. Toplum kendi aydınına böyle davranmamalı” ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir’in Nefes’ten Şehriban Kıraç’a yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir'in Nefes'ten Şehriban Kıraç'a yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

  • “Memlekette kimse 1 kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor. Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok. Bu makasa dönük tek bir denetleme ve çalışma yapılmıyor. Biz neden bir tabak pirinç pilavının maliyetini çalışmıyoruz.'

  • Sistem içinde üretim yapan, belli nedenlerle kendini çeviremeyen ama piyasaya lazım olan şirketler var. Bunların batırılması doğru değil. Çok fazla faaliyet yapmayıp yüksek cirolar yapanlar var onlara da bakmak lazım.

  • Şu anda açık ara en büyük problem finansman. Finansmana ulaşabiliyorsunuz ama maliyetler çok yüksek.

  • Son 1-2 yıldır halka arzdan gelecek kaynağı almak adına şirketler borsaya açılıyor. Bu doğru değil.

  • “Türkiye’nin her yerinde sürekli fabrikaları geziyorum. Fabrikalarda hatlar boş. 300 kişi çalışacak yerde 100 kişiyle üretim yapılıyor. Bu varken daha temel atalım yeni fabrika kuralım demeye gerek yok. Devlet gözetiminde yeni işler yapmamız gerekiyor. 1 bardak yapmak için 8 tane fabrika kurmuşuz. Türkiye şu anda sanayisini kaybediyor. 1996’da GSYİH’da sanayinin payı yüzde 25 iken şu anda yüzde 17’ye düşmüş. Sanayi alanındaki istihdama apayrı bir önem vermeliyiz. Beyaz yaka mühendis, bir usta kalfasından daha az maaş alıyor. Toplum kendi aydınına böyle davranmamalı.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
