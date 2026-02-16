İstanbul'da Gece Yarısı 'Deprem Bildirimi' Alarmı: AFAD Son Dakika Verilerini Paylaştı!
İstanbul’da gece yarısı birçok vatandaşın cep telefonuna gelen acil durum uyarısı kısa süreli bir endişeye yol açtı. Sarsıntıyı hissetmeyen ancak bildirimi gören binlerce kişi sosyal medyada durumu sorgularken, beklenen açıklama AFAD’dan geldi. Kurum, Çatalca merkezli hafif sarsıntının detaylarını paylaştı.
İstanbul genelinde gece saatlerinde mobil cihazlara düşen deprem uyarıları, megakent sakinlerini bir anda ayağa kaldırdı.
