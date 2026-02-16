İstanbul'da Gece Yarısı 'Deprem Bildirimi' Alarmı: AFAD Son Dakika Verilerini Paylaştı!

Uykularından bildirim sesiyle uyanan vatandaşlar, sarsıntı hissetmemelerine rağmen gelen mesajın ardından büyük bir merakla sosyal medyaya yöneldi. Özellikle 'X' platformu üzerinden yapılan binlerce paylaşımda, kullanıcılar uyarının doğruluğunu ve çevrelerinde bir deprem olup olmadığını sorguladı. Bazı vatandaşların bölgedeki şiddetli lodosun bu tür bir sistemi tetikleyip tetiklemediği konusundaki tahminleri ise dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Yaşanan bu belirsizlik ve dijital ortamdaki yoğun hareketlilik sürerken, resmi veri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. AFAD'ın sistemlerine yansıyan bilgilere göre, saatler 00.18'i gösterdiğinde İstanbul'un Çatalca ilçesinde yerin derinliklerinde bir hareketlilik kaydedildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, sarsıntının büyüklüğü 2,6 olarak açıklandı. Şiddeti düşük olmasına rağmen akıllı telefonların erken uyarı sistemlerinin devreye girmesi, kentte 'küçük sarsıntı, büyük panik' havası oluşmasına neden oldu.