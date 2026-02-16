onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Gece Yarısı 'Deprem Bildirimi' Alarmı: AFAD Son Dakika Verilerini Paylaştı!

İstanbul'da Gece Yarısı 'Deprem Bildirimi' Alarmı: AFAD Son Dakika Verilerini Paylaştı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 07:28

İstanbul’da gece yarısı birçok vatandaşın cep telefonuna gelen acil durum uyarısı kısa süreli bir endişeye yol açtı. Sarsıntıyı hissetmeyen ancak bildirimi gören binlerce kişi sosyal medyada durumu sorgularken, beklenen açıklama AFAD’dan geldi. Kurum, Çatalca merkezli hafif sarsıntının detaylarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul genelinde gece saatlerinde mobil cihazlara düşen deprem uyarıları, megakent sakinlerini bir anda ayağa kaldırdı.

İstanbul genelinde gece saatlerinde mobil cihazlara düşen deprem uyarıları, megakent sakinlerini bir anda ayağa kaldırdı.

Uykularından bildirim sesiyle uyanan vatandaşlar, sarsıntı hissetmemelerine rağmen gelen mesajın ardından büyük bir merakla sosyal medyaya yöneldi. Özellikle 'X' platformu üzerinden yapılan binlerce paylaşımda, kullanıcılar uyarının doğruluğunu ve çevrelerinde bir deprem olup olmadığını sorguladı. Bazı vatandaşların bölgedeki şiddetli lodosun bu tür bir sistemi tetikleyip tetiklemediği konusundaki tahminleri ise dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Yaşanan bu belirsizlik ve dijital ortamdaki yoğun hareketlilik sürerken, resmi veri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşıldı. AFAD'ın sistemlerine yansıyan bilgilere göre, saatler 00.18'i gösterdiğinde İstanbul'un Çatalca ilçesinde yerin derinliklerinde bir hareketlilik kaydedildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, sarsıntının büyüklüğü 2,6 olarak açıklandı. Şiddeti düşük olmasına rağmen akıllı telefonların erken uyarı sistemlerinin devreye girmesi, kentte 'küçük sarsıntı, büyük panik' havası oluşmasına neden oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın