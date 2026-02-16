onedio
Almanya'dan Türkiye Seyahati Öncesi Kritik Uyarılar: O İllere Gitmeyin!

Almanya'dan Türkiye Seyahati Öncesi Kritik Uyarılar: O İllere Gitmeyin!

Almanya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
16.02.2026 - 07:12

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşları için kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımladı. Güncellenen rehberde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaşanabilecek hukuki riskler, sınır bölgelerindeki güvenlik durumu ve piyasadaki sahte döviz hareketliliğine karşı dikkatli olunması istendi. Türkiye’ye seyahat edecek Alman vatandaşlarının en çok da Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Hakkari illerine dikkat etmesi istendi. 

Kaynak: Ali Gülen / Sözcü

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik resmi seyahat tavsiyelerinde önemli güncellemeler yaparak bir dizi kritik uyarıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gitmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik resmi seyahat tavsiyelerinde önemli güncellemeler yaparak bir dizi kritik uyarıda bulundu.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; Bakanlığın internet sitesi üzerinden paylaşılan duyuruda, özellikle ifade özgürlüğü ve yasal süreçler konusundaki farklılıklara dikkat çekildi. Almanya'da demokratik bir hak olarak görülen görüş açıklamalarının veya sosyal medyadaki basit bir beğeninin, Türkiye'deki 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' kapsamında suç teşkil edebileceği ve bu durumun gözaltılara ya da ülkeden çıkış yasaklarına yol açabileceği belirtildi.

Güvenlik riskleri kapsamında coğrafi sınırları da netleştiren Alman makamları, vatandaşlarından Irak, Suriye ve İran sınır hattına yaklaşmamalarını talep etti. Bölgesel risklerin altını çizen bakanlık; Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Hakkari illerini özel olarak listeleyerek bu bölgelere gidilmemesi yönünde tavsiyede bulundu. Öte yandan, sadece siyasi veya güvenlik odaklı değil, ekonomik dolandırıcılık vakalarına karşı da uyarı yapıldı. Özellikle piyasada dolaşımda olan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar ile Euro cinsi paralara karşı turistlerin teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı. Almanya, bu güncellemeyle birlikte vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerinde hem hukuki hem de fiziksel güvenliklerini en üst düzeyde korumayı amaçlıyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
