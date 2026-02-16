Almanya'dan Türkiye Seyahati Öncesi Kritik Uyarılar: O İllere Gitmeyin!
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşları için kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımladı. Güncellenen rehberde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaşanabilecek hukuki riskler, sınır bölgelerindeki güvenlik durumu ve piyasadaki sahte döviz hareketliliğine karşı dikkatli olunması istendi. Türkiye’ye seyahat edecek Alman vatandaşlarının en çok da Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Hakkari illerine dikkat etmesi istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik resmi seyahat tavsiyelerinde önemli güncellemeler yaparak bir dizi kritik uyarıda bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın