Almanya'dan Türkiye Seyahati Öncesi Kritik Uyarılar: O İllere Gitmeyin!

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre; Bakanlığın internet sitesi üzerinden paylaşılan duyuruda, özellikle ifade özgürlüğü ve yasal süreçler konusundaki farklılıklara dikkat çekildi. Almanya'da demokratik bir hak olarak görülen görüş açıklamalarının veya sosyal medyadaki basit bir beğeninin, Türkiye'deki 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' kapsamında suç teşkil edebileceği ve bu durumun gözaltılara ya da ülkeden çıkış yasaklarına yol açabileceği belirtildi.

Güvenlik riskleri kapsamında coğrafi sınırları da netleştiren Alman makamları, vatandaşlarından Irak, Suriye ve İran sınır hattına yaklaşmamalarını talep etti. Bölgesel risklerin altını çizen bakanlık; Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Hakkari illerini özel olarak listeleyerek bu bölgelere gidilmemesi yönünde tavsiyede bulundu. Öte yandan, sadece siyasi veya güvenlik odaklı değil, ekonomik dolandırıcılık vakalarına karşı da uyarı yapıldı. Özellikle piyasada dolaşımda olan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar ile Euro cinsi paralara karşı turistlerin teyakkuzda olması gerektiği vurgulandı. Almanya, bu güncellemeyle birlikte vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerinde hem hukuki hem de fiziksel güvenliklerini en üst düzeyde korumayı amaçlıyor.