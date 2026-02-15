Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 14 İlde Kar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şubat ortasında yurt genelinde sıcaklıkların düşmeye devam edeceğini duyurdu. Kurum, tüm bölgeler için yağmur ve kar uyarısı yaptı.

MGM’nin 5 günlük tahmin raporuna göre 18 Şubat Çarşamba günü 81 ilin tamamında yağış bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü ise 14 ilde hafif kar yağışı görülebileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.