Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 14 İlde Kar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre çarşamba günü Türkiye genelinde 81 ilde yağış bekleniyor. Perşembe günü ise 14 il için hafif kar yağışı uyarısı yapıldı.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sürücülere ise olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 il için uyarı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanların en sert Mart ayı olacak.
Kar beklenen iller de açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın