onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 14 İlde Kar Bekleniyor

Gitti Denen Kar Geri Dönüyor: 14 İlde Kar Bekleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.02.2026 - 00:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre çarşamba günü Türkiye genelinde 81 ilde yağış bekleniyor. Perşembe günü ise 14 il için hafif kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sürücülere ise olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

14 il için uyarı geldi.

14 il için uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şubat ortasında yurt genelinde sıcaklıkların düşmeye devam edeceğini duyurdu. Kurum, tüm bölgeler için yağmur ve kar uyarısı yaptı.

MGM’nin 5 günlük tahmin raporuna göre 18 Şubat Çarşamba günü 81 ilin tamamında yağış bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü ise 14 ilde hafif kar yağışı görülebileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Son zamanların en sert Mart ayı olacak.

Son zamanların en sert Mart ayı olacak.

Meteoroloji uzmanları, güncel tahmin haritalarına göre mart ayının son 10 yılın en yağışlı dönemlerinden biri olabileceğini değerlendiriyor. Şubat ayının son günlerinde ise aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle Marmara ve İç Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inebileceği uyarısında bulunuyor.

Kar beklenen iller de açıklandı.

Kar beklenen iller de açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin haritasına göre perşembe günü hafif kar yağışı beklenen iller şöyle:

Yetkililer, bu illerde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer etkisini artırabileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın