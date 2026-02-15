onedio
Çin, İki Ülke İçin Vizesiz Seyahat Kararını Açıkladı

Çin, İki Ülke İçin Vizesiz Seyahat Kararını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 17:59

Çin, Kovid-19 salgınının ardından uluslararası seyahati canlandırmak amacıyla 2023’te hayata geçirdiği tek taraflı vize muafiyeti programının kapsamını genişletiyor. Program çerçevesinde İngiltere ve Kanada da listeye eklenecek.

Söz konusu adımın, turizm ve iş seyahatlerini teşvik etmesi beklenirken, iki ülke vatandaşlarının belirli sürelerle vizesiz giriş yapabilmesine imkân tanınacağı ifade edildi.

17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının 17 Şubat’tan itibaren 30 günü aşmamak şartıyla Çin’e vizesiz seyahat edebileceği bildirildi.

Kovid-19 salgınıyla sekteye uğrayan uluslararası hareketliliği yeniden artırmayı hedefleyen Çin, son dönemde birçok ülke vatandaşına kısa süreli ziyaretlerde vize muafiyeti ve transit geçiş kolaylıkları sağlayarak turizm ve iş seyahatlerini teşvik eden düzenlemeler hayata geçirmişti.

Çin'in vize muafiyet programı genişliyor.

Çin'in vize muafiyet programı genişliyor.

Pekin yönetimi, Aralık 2023’te 6 ülkeyle ve 15 günle başlattığı vize muafiyeti uygulamasının süresini 30 güne çıkarırken, kapsama alınan ülke sayısını da 47’ye yükseltmişti. Ayrıca 55 ülke vatandaşına 10 güne kadar vizesiz transit geçiş hakkı tanınmıştı.

Mark Carney ve Keir Starmer ise geçen ay Çin’e gerçekleştirdikleri ayrı ziyaretlerde, ülkelerinin muafiyet programına dahil edilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
