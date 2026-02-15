Çin, İki Ülke İçin Vizesiz Seyahat Kararını Açıkladı
Çin, Kovid-19 salgınının ardından uluslararası seyahati canlandırmak amacıyla 2023’te hayata geçirdiği tek taraflı vize muafiyeti programının kapsamını genişletiyor. Program çerçevesinde İngiltere ve Kanada da listeye eklenecek.
Söz konusu adımın, turizm ve iş seyahatlerini teşvik etmesi beklenirken, iki ülke vatandaşlarının belirli sürelerle vizesiz giriş yapabilmesine imkân tanınacağı ifade edildi.
17 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.
Çin'in vize muafiyet programı genişliyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
