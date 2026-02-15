Çin, İki Ülke İçin Vizesiz Seyahat Kararını Açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının 17 Şubat’tan itibaren 30 günü aşmamak şartıyla Çin’e vizesiz seyahat edebileceği bildirildi.

Kovid-19 salgınıyla sekteye uğrayan uluslararası hareketliliği yeniden artırmayı hedefleyen Çin, son dönemde birçok ülke vatandaşına kısa süreli ziyaretlerde vize muafiyeti ve transit geçiş kolaylıkları sağlayarak turizm ve iş seyahatlerini teşvik eden düzenlemeler hayata geçirmişti.