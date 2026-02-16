Dikkat! İstanbul'da Elektrik Kesintisi Olacak: İstanbul'da 18 İlçede Elektrikler Kesilecek

İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, enerji şebekesini güçlendirmek ve olası büyük arızaların önüne geçmek adına 16 Şubat günü geniş çaplı bir bakım-onarım operasyonu yürütecek. Haftanın ilk iş gününde gerçekleştirilecek olan bu yatırım çalışmaları nedeniyle şehrin 18 ilçesinde belirli saat aralıklarında enerji kısıtlamasına gidilecek. Dağıtım şirketinden yapılan resmi açıklamada, çalışmaların hem mevcut hatların iyileştirilmesini hem de yeni yatırımların sisteme entegre edilmesini kapsadığı belirtildi.

Pazartesi günü yaşanacak olan kesintiler, bölgenin iş yükü ve nüfus yoğunluğu dikkate alındığında büyük bir kesimi etkileyecek. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören ve Kağıthane ilçelerinde enerji verilemeyecek noktalar bulunuyor. Kesintilerin uygulama süresi mahalle bazlı değişkenlik gösterse de bazı lokasyonlarda bu süre kesintisiz 8 saati bulabilecek.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak bu planlı müdahaleler, 16 Şubat gece yarısı itibarıyla start alacak. Özellikle kış şartlarında şebekenin dayanıklılığını test eden bakım çalışmaları sırasında, vatandaşların elektronik cihazlarını korumak adına önlem almaları ve iş planlarını bu saatlere göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor. Kesintiden etkilenecek sokakların detaylı listesine ve enerjinin tam olarak saat kaçta geleceğine dair anlık bilgilere BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerindeki 'Planlı Kesintiler' bölümünden ulaşılabiliyor.