Dikkat! İstanbul'da Elektrik Kesintisi Olacak: İstanbul'da 18 İlçede Elektrikler Kesilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 11:27

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda enerji altyapısını modernize etmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. BEDAŞ tarafından duyurulan planlı kesintiler kapsamında, 16 Şubat Pazartesi günü 18 farklı ilçede elektrikler kesilecek. Gece yarısından itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde 8 saati bulacak olan kesintilerden etkilenecek mahallelerin listesi haberimizde.

İstanbul’da bugün 18 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, enerji şebekesini güçlendirmek ve olası büyük arızaların önüne geçmek adına 16 Şubat günü geniş çaplı bir bakım-onarım operasyonu yürütecek. Haftanın ilk iş gününde gerçekleştirilecek olan bu yatırım çalışmaları nedeniyle şehrin 18 ilçesinde belirli saat aralıklarında enerji kısıtlamasına gidilecek. Dağıtım şirketinden yapılan resmi açıklamada, çalışmaların hem mevcut hatların iyileştirilmesini hem de yeni yatırımların sisteme entegre edilmesini kapsadığı belirtildi.

Pazartesi günü yaşanacak olan kesintiler, bölgenin iş yükü ve nüfus yoğunluğu dikkate alındığında büyük bir kesimi etkileyecek. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören ve Kağıthane ilçelerinde enerji verilemeyecek noktalar bulunuyor. Kesintilerin uygulama süresi mahalle bazlı değişkenlik gösterse de bazı lokasyonlarda bu süre kesintisiz 8 saati bulabilecek.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak bu planlı müdahaleler, 16 Şubat gece yarısı itibarıyla start alacak. Özellikle kış şartlarında şebekenin dayanıklılığını test eden bakım çalışmaları sırasında, vatandaşların elektronik cihazlarını korumak adına önlem almaları ve iş planlarını bu saatlere göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor. Kesintiden etkilenecek sokakların detaylı listesine ve enerjinin tam olarak saat kaçta geleceğine dair anlık bilgilere BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerindeki 'Planlı Kesintiler' bölümünden ulaşılabiliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
