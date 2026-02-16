Fırtınadan Binaların Çatısı Uçtu!: İstanbul Havaalanı’nda Yolcular Uçmamak İçin Reklam Panolarına Tutundu
İstanbul etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.
İstanbul Havaalanı’nda yolcular reklam panolarına tutundu!
İŞTE İSTANBUL HAVAALANI'NDA YAŞANANLAR:
Silivri’de dalgalar mendirekleri aştı!
