Fırtınadan Binaların Çatısı Uçtu!: İstanbul Havaalanı’nda Yolcular Uçmamak İçin Reklam Panolarına Tutundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.02.2026 - 10:40

İstanbul etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.

Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi. Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu. Ayrıca bir binanın önünde bulunan ahşap dolap, rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

İstanbul Havaalanı’nda yolcular reklam panolarına tutundu!

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İŞTE İSTANBUL HAVAALANI'NDA YAŞANANLAR:

Silivri’de dalgalar mendirekleri aştı!

Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

