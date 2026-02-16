Kargo Ücretleri Artabilir! Kargo Devleri Yüzlerce Tesisini Kapatacak, On Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
E-ticaretin hızla büyümesiyle kargo şirketleri altın çağını yaşıyor. Ancak ABD’de durum farklı. Kargo sayısı arttı, kargo şirketlerinin kazancı aynı kaldı. Dünyanın önde gelen iki dev kargo şirketi FedEx ve UPS küçülme kararı aldı. Kargo şirketleri yüzlerce tesisini kapatacak, binlerce kişiyi ise işten çıkaracak. Bu durum kargo gönderim ücretlerine zam olarak yansıyabilir.
Kargo devleri yüzlerce tesisini kapatacak.
Yüzlerce tesis kapanacak, on binlerce kişi işsiz kalacak. Bu durum kargo ücretlerini artırabilir.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
