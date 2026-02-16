onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Kargo Ücretleri Artabilir! Kargo Devleri Yüzlerce Tesisini Kapatacak, On Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Kargo Ücretleri Artabilir! Kargo Devleri Yüzlerce Tesisini Kapatacak, On Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.02.2026 - 10:08

E-ticaretin hızla büyümesiyle kargo şirketleri altın çağını yaşıyor. Ancak ABD’de durum farklı. Kargo sayısı arttı, kargo şirketlerinin kazancı aynı kaldı. Dünyanın önde gelen iki dev kargo şirketi FedEx ve UPS küçülme kararı aldı. Kargo şirketleri yüzlerce tesisini kapatacak, binlerce kişiyi ise işten çıkaracak. Bu durum kargo gönderim ücretlerine zam olarak yansıyabilir. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kargo devleri yüzlerce tesisini kapatacak.

Kargo devleri yüzlerce tesisini kapatacak.

Verilere göre toplam kargo gönderi sayısı hacminin 2030 yılına kadar 30 milyara ulaşacak. Kargo hacminin artmasına rağmen şirketlerin gelir artışında yükseliş yaşanmadı. 2024’te toplam gelir sadece yüzde 2.7 arttı. 

ABD’de FedEX ve UPS gibi dev kargo şirketleri küçülme kararı aldı. Kargo hacmi artarken paket başına ortalama gelir düştü. 2023 yılında 9.10 dolar olan bu rakam 2024 yılında 9.09’a dolara düştü.  Tüketiciler artık ‘hızlı teslimat’ seçeneklerini sıklıkla seçerken kargo şirketlerinin kârlılığında düşüşe yol açtı.

Yüzlerce tesis kapanacak, on binlerce kişi işsiz kalacak. Bu durum kargo ücretlerini artırabilir.

Yüzlerce tesis kapanacak, on binlerce kişi işsiz kalacak. Bu durum kargo ücretlerini artırabilir.

FedEX, ABD’de 2027 yılına kadar 475’ten fazla tesisini kapatmayı planlıyor. 

UPS ise 2028’e kadar 200 tesisini kapatmayı öngörüyor. 2025 yılında 48 bin çalışan işten çıkarılırken bu sene 30 bin ek pozisyonun azaltılması bekleniyor. 

Her iki şirket de otomasyona yatırım yaparak daha az çalışanla daha fazla paket işlemeyi planlıyor. Uzmanlara göre iki kargo devinin bu hamlesi kargo gönderim ücretlerine artış olarak yansıyabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın