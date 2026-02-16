Kargo Ücretleri Artabilir! Kargo Devleri Yüzlerce Tesisini Kapatacak, On Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

FedEX, ABD’de 2027 yılına kadar 475’ten fazla tesisini kapatmayı planlıyor.

UPS ise 2028’e kadar 200 tesisini kapatmayı öngörüyor. 2025 yılında 48 bin çalışan işten çıkarılırken bu sene 30 bin ek pozisyonun azaltılması bekleniyor.

Her iki şirket de otomasyona yatırım yaparak daha az çalışanla daha fazla paket işlemeyi planlıyor. Uzmanlara göre iki kargo devinin bu hamlesi kargo gönderim ücretlerine artış olarak yansıyabilir.