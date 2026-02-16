onedio
Seedance 2.0 ile Yapılan Yapay Zeka Videoları Ağızları Açık Bıraktı

Seedance 2.0 ile Yapılan Yapay Zeka Videoları Ağızları Açık Bıraktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.02.2026 - 10:29

Çinli ByteDance’in geliştirdiği Seedance'nin ikinci versiyonu Seedance 2.0 Şubat ayı başında tanıtıldı. Şu an kısıtlı olarak erişilebilen video yapay zeka modeli yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Önceki video modellerinin aksine karakter tutarlılığı, yönetmen seviyesinde kontrol sağlaması gibi özellikler sunan Seedance'in gelişimi 'Stüdyo kayıtları bitti mi?', 'Hollywood'un milyon dolarlık efektleri çöpe mi gidecek?' sorularını da beraberinde getiriyor.

Aşk-ı Memnu'nun Kung Fu versiyonuyla ülkemizde viral olan yapay zeka modeli dünyada da en çok konuşulanlar arasında.

Hatta Lebron James'in bulunduğu bir video globalde de viral oldu.

Yönetmen açısından da kontrol edilebilen Seedance animeleri sinema filmine çevirebiliyor.

Karakter tutarlılığı ve ses, görüntü, dil gibi multimod komutları da yerine getirebiliyor.

Tom Cruise ve Bradd Pitt'in dövüştüğü alternatif bir Hollywood sahnesi bile çekildi.

Bazıları da hayallerindeki süper kahraman kapışmalarını bu platform üzerinden birkaç satırlık komutla gerçekleştiriyor.

Game of Thrones'un alternatif sonu da dizi fanlarını sevindirmişti.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
