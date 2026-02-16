onedio
Emeklilik Başvurusunu 24 Saat Arayla Yapanlar Maaşlarının Yüzde 30'unu Kaybetti

Emeklilik Başvurusunu 24 Saat Arayla Yapanlar Maaşlarının Yüzde 30’unu Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.02.2026 - 10:32

Emekliler maaşlarına adaletli ve köklü çözüm bekliyor. Aynı prim gün sayısına sahip ve aynı kazançlar üzerinden SGK’ya ödeme yapmış pek çok kişi birbirinden farklı maaş alıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, ‘çok prim ödeyen çok maaş alır’ sisteminin uygulanmadığını kaydetti. Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında 24 saat arayla başvuru yapan iki kişinin maaşı arasında yüzde 30 fark olduğunu yazdı. Peki, ama nasıl?

Emekli maaşlarındaki kayıp için 'intibak' önerisi.

Emekli maaşlarındaki kayıp için 'intibak' önerisi.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olması pek çok vatandaşın derdine çözüm olmadı. Emeklilik sistemi uzun süredir ülke genelinde tartışılırken aynı prim gün sayısı ve aynı kazanca sahip kişiler arasında bile ciddi maaş farkları bulunuyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'çok prim ödeyen çok maaş alır' sisteminin uygulanmadığını belirterek 'Çoğu zaman daha düşük maaşla cezalandırılıyor' dedi. Karakaş, maaşında düşüş yaşamamak için pek çok çalışanın ise SGK sisteminden kaçtığını belirtti. Karakaş’a göre emeklilik sistemindeki sorunlara dair en etkili çözüm ‘intibak’. 

2013 yılında intibak sözü verildiğini hatırlatan Karakaş, “Aradan tam 13 yıl geçti. Mahkeme kapıları aşındı, dilekçeler yazıldı ama çözüm Meclis’in tozlu raflarında bekletildi. 2000 yılı sonrası için de emeklilik intibakına yönelik çalışmalar bir an önce yapılmalı” dedi.

Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapanlar maaşlarının yüzde 30'unu kaybetti.

Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapanlar maaşlarının yüzde 30’unu kaybetti.

İsa Karakaş, 24 saat arayla emeklilik dilekçesi veren kişiler arasında maaş farkının yaklaşık yüzde 30 olduğunu anlattı. Karakaş, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

'Bugün geldiğimiz noktada, sadece bir günün bile maaşlar arasında uçurumlar oluşturduğu bir sistemde, adalet duygusu ağır yara almış durumda.

İnanması güç ama gerçek; sistemdeki çarpıklık öyle bir noktaya geldi ki, sadece bir günlük fark hayat karartıyor. 31 Aralık'ta dilekçe verenle 1 Ocak'ta veren mesai arkadaşı arasında yüzde 30’a varan uçurumlar oluşuyor. Örneğin 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin mağduriyeti rekor adaletsizlikle tarihe geçti!

Aynı tezgâhta ter döken, aynı primi ödeyen iki arkadaştan biri, sırf takvim yaprağı değiştiği için sefalete mahkum ediliyor.'

