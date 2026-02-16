Emeklilik Başvurusunu 24 Saat Arayla Yapanlar Maaşlarının Yüzde 30’unu Kaybetti
Emekliler maaşlarına adaletli ve köklü çözüm bekliyor. Aynı prim gün sayısına sahip ve aynı kazançlar üzerinden SGK’ya ödeme yapmış pek çok kişi birbirinden farklı maaş alıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, ‘çok prim ödeyen çok maaş alır’ sisteminin uygulanmadığını kaydetti. Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında 24 saat arayla başvuru yapan iki kişinin maaşı arasında yüzde 30 fark olduğunu yazdı. Peki, ama nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli maaşlarındaki kayıp için 'intibak' önerisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapanlar maaşlarının yüzde 30’unu kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın