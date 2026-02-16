Emeklilik başvurusunu 24 saat arayla yapanlar maaşlarının yüzde 30’unu kaybetti.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL olması pek çok vatandaşın derdine çözüm olmadı. Emeklilik sistemi uzun süredir ülke genelinde tartışılırken aynı prim gün sayısı ve aynı kazanca sahip kişiler arasında bile ciddi maaş farkları bulunuyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'çok prim ödeyen çok maaş alır' sisteminin uygulanmadığını belirterek 'Çoğu zaman daha düşük maaşla cezalandırılıyor' dedi. Karakaş, maaşında düşüş yaşamamak için pek çok çalışanın ise SGK sisteminden kaçtığını belirtti. Karakaş’a göre emeklilik sistemindeki sorunlara dair en etkili çözüm ‘intibak’.

2013 yılında intibak sözü verildiğini hatırlatan Karakaş, “Aradan tam 13 yıl geçti. Mahkeme kapıları aşındı, dilekçeler yazıldı ama çözüm Meclis’in tozlu raflarında bekletildi. 2000 yılı sonrası için de emeklilik intibakına yönelik çalışmalar bir an önce yapılmalı” dedi.