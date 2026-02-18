Influencer’lar Reklam İçin Yedikleri Yemeklerin de Vergisini Ödeyecek
Sosyal medya fenomenlerine yeni bir vergi düzenlemesi getirildi. Influencer’lar, mekan tanıtımı yaptıkları paylaşımlar için de vergiye tabi tutulacak. İçerik üreticileri, markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yedikleri yemeğin bedelini istisna belgeli hesaplarına yatıracak ve bu tutarın yüzde 15’i vergi olarak kesilecek.
Kaynak: Akşam
Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi” devam ediyor.
