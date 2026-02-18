onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Influencer’lar Reklam İçin Yedikleri Yemeklerin de Vergisini Ödeyecek

Influencer’lar Reklam İçin Yedikleri Yemeklerin de Vergisini Ödeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2026 - 10:29

Sosyal medya fenomenlerine yeni bir vergi düzenlemesi getirildi. Influencer’lar, mekan tanıtımı yaptıkları paylaşımlar için de vergiye tabi tutulacak. İçerik üreticileri, markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yedikleri yemeğin bedelini istisna belgeli hesaplarına yatıracak ve bu tutarın yüzde 15’i vergi olarak kesilecek.

Kaynak: Akşam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi” devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi” devam ediyor.

Akşam’da yer alan habere göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul’daki hizmet binasında yapılan ve sosyal medya hesaplarında 100 binin üzerinde takipçisi bulunan fenomenlerin katıldığı eğitim programında yeni verginin detayları anlatıldı.

Eğitimde yeni alınan kararlar ele alınırken, düzenlemeyle içerik üreticilerinin markalar tarafından gönderilen PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemeğin vergisini ödeyeceği belirtildi.

İçerik üreticileri, markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yedikleri yemeğin bedelini istisna belgeli hesaplarına yatıracak ve bu tutarın yüzde 15’i vergi olarak kesilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
8
3
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın