Influencer’lar Reklam İçin Yedikleri Yemeklerin de Vergisini Ödeyecek

Sosyal medya fenomenlerine yeni bir vergi düzenlemesi getirildi. Influencer’lar, mekan tanıtımı yaptıkları paylaşımlar için de vergiye tabi tutulacak. İçerik üreticileri, markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yedikleri yemeğin bedelini istisna belgeli hesaplarına yatıracak ve bu tutarın yüzde 15’i vergi olarak kesilecek.

Kaynak: Akşam