Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Olmaya Hazırlanan Elon Musk Nakit Varlığını Açıkladı

Forbes'un milyarderler listesine göre net serveti yaklaşık $849.3 milyar olan Elon Musk dünyanın en zengin kişisi. SpaceX, X ve Tesla gibi markaların sahibi olan milyarder ismin aynı zamanda dünyanın ilk dolar trilyoneri olacağı da tahminler arasında yer alıyor. Ancak Musk X'te yaptığı açıklamada bu servetin ne kadarının nakit olarak kendisinde olduğunu açıkladı.