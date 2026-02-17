onedio
Dünyanın İlk Dolar Trilyoneri Olmaya Hazırlanan Elon Musk Nakit Varlığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
17.02.2026 - 19:27

Forbes'un milyarderler listesine göre net serveti yaklaşık $849.3 milyar olan Elon Musk dünyanın en zengin kişisi. SpaceX, X ve Tesla gibi markaların sahibi olan milyarder ismin aynı zamanda dünyanın ilk dolar trilyoneri olacağı da tahminler arasında yer alıyor. Ancak Musk X'te yaptığı açıklamada bu servetin ne kadarının nakit olarak kendisinde olduğunu açıkladı.

Nic Cruz Patane isimli bir X kullanıcısı geçtiğimiz günlerde dünyanın en zenginlerini liste olarak paylaştı.

Listeyi 'Elon, trilyoner olduktan sonra birçok başka milyoner ve milyarder yaratacak. Başka bireyler için zenginlik yaratmak konusu yeterince konuşulmuyor.' sözleriyle paylaştı. Alıntıladığı haberde Elon Musk'ın bu yıl içinde %75 ihtimalle trilyoner olacağına dair bir haber bulunuyordu.

Dünyanın ilk trilyoneri olmaya hazırlanan Musk ise bu paylaşıma yanıt verdi.

'Net servetim' neredeyse tamamen Tesla ve SpaceX'teki sahiplik paylarımdan kaynaklanıyor. Nakit olarak <0 %0,1'im var. Tesla ve SpaceX çalışanlarının tamamı hisse senedi/opsiyon alıyor ve Tesla'nın %80'inden fazlası bireysel yatırımcılar ve endeks/emeklilik fonlarına ait olduğundan, değer artışlarının %80'inden fazlası onlara yansıyor.' yanıtıyla nakit olarak 850 milyon dolar parasının olduğunu açıkladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
