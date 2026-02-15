Dededen Kalma Tarlayla 15 Daire Alan Kullanıcıya İki Çift Lafı Olan Goygoycular
X'te '@maashesabi' isimli hesap, bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı. Kullanıcı, deden kalan tarlayla 15 daire aldığını ve aylık 225 bin TL kira gelirinin olduğunu anlattı. Söz konusu paylaşım goygoycuları da harekete geçirdi. Kimi kullanıcı ailevi dertlerinden yandı kimi kullanıcı ise dededen sadece babalarının kaldığını dile getirerek kafasını duvarlara vurmayı tercih etti....
Söz konusu paylaşım şöyleydi:
Goygoycular paylaşımın ardından harekete geçti. Gelen yorumlar ise şöyle oldu:
Ailevi dertlerini anlatanlar...👇🏻
Hayal kırıklığı yaşayanlar...👇🏻
İnanmayanlar da oldu elbette...👇🏻
Dedenin hayırlısı da önemliymiş...👇🏻
....👇🏻
Gözünün önüne borcu gelen de oldu👇🏻
Travmalarını hatırlayan da👇🏻
Amca vakası...👇🏻
Yatırım tavsiyesi veren de oldu👇🏻
