Dededen Kalma Tarlayla 15 Daire Alan Kullanıcıya İki Çift Lafı Olan Goygoycular

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 15:43

X'te '@maashesabi' isimli hesap, bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı. Kullanıcı, deden kalan tarlayla 15 daire aldığını ve aylık 225 bin TL kira gelirinin olduğunu anlattı. Söz konusu paylaşım goygoycuları da harekete geçirdi. Kimi kullanıcı ailevi dertlerinden yandı kimi kullanıcı ise dededen sadece babalarının kaldığını dile getirerek kafasını duvarlara vurmayı tercih etti....

Söz konusu paylaşım şöyleydi:

twitter.com

“Dedemden kalma tarlayla 15 tane 1+1 aldık, 225 bin aylık kirası var.”

Goygoycular paylaşımın ardından harekete geçti. Gelen yorumlar ise şöyle oldu:

twitter.com

Ailevi dertlerini anlatanlar...👇🏻

twitter.com

Hayal kırıklığı yaşayanlar...👇🏻

twitter.com

İnanmayanlar da oldu elbette...👇🏻

twitter.com
Dedenin hayırlısı da önemliymiş...👇🏻

twitter.com

....👇🏻

twitter.com

Gözünün önüne borcu gelen de oldu👇🏻

twitter.com

Travmalarını hatırlayan da👇🏻

twitter.com

Amca vakası...👇🏻

twitter.com
Yatırım tavsiyesi veren de oldu👇🏻

twitter.com

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
