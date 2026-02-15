YouTube’un 2025 Şampiyonu Belli Oldu: Bir Senede Kazandığı Para Dudak Uçuklattı
YouTube’un 2025 yılı bilançosu açıklandı. Yaklaşık 21 yıl önce kurulan YouTube’un reklam ve abonelik geliri belli oldu. Dünyanın en çok kullanılan dijital platformlarından biri olan YouTube’un gelirinin 60 milyar doları aştığı belirtildi. Öte yandan YouTube’un en fazla para kazanan içerik üreticisi ise belli oldu. “MrBeast” olarak tanınan ABD’li Jimmy Donaldson’ın 2025 yılında YouTube kazancı ortaya çıktı.
YouTube'da 2.7 milyar aktif kullanıcı bulunuyor. En fazla kullanıcı ise Hindistan'da.
YouTube’un 2025 şampiyonu belli oldu. YouTube'da en çok izlenen kişi MrBeast'in bir senede kazandığı para dudak uçuklattı.
