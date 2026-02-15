YouTube’un 2025 Şampiyonu Belli Oldu: Bir Senede Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Yaklaşık 21 yıl önce kurulan YouTube, 2.7 milyar aktif kullanıcıya sahip. YouTube, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından bir garajda kuruldu. 23 Nisan 2005’te ise ilk kez 'Me at the zoo' (Hayvanat bahçesinde ben) isimli 19 saniyelik video yüklendi.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’un 2025 bilançosu açıklandı. 20 milyardan fazla içerik barındıran YouTube’da en çok kullanıcı Hindistan’da bulunuyor. Hindistan yaklaşık 500 milyon kullanıcıyla dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye’de ise 58 milyon kullanıcı yer alıyor.