YouTube'un 2025 Şampiyonu Belli Oldu: Bir Senede Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

YouTube’un 2025 Şampiyonu Belli Oldu: Bir Senede Kazandığı Para Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2026 - 15:14

YouTube’un 2025 yılı bilançosu açıklandı. Yaklaşık 21 yıl önce kurulan YouTube’un reklam ve abonelik geliri belli oldu. Dünyanın en çok kullanılan dijital platformlarından biri olan YouTube’un gelirinin 60 milyar doları aştığı belirtildi. Öte yandan YouTube’un en fazla para kazanan içerik üreticisi ise belli oldu. “MrBeast” olarak tanınan ABD’li Jimmy Donaldson’ın 2025 yılında YouTube kazancı ortaya çıktı.

YouTube'da 2.7 milyar aktif kullanıcı bulunuyor. En fazla kullanıcı ise Hindistan'da.

Yaklaşık 21 yıl önce kurulan YouTube, 2.7 milyar aktif kullanıcıya sahip. YouTube, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından bir garajda kuruldu. 23 Nisan 2005’te ise ilk kez 'Me at the zoo' (Hayvanat bahçesinde ben) isimli 19 saniyelik video yüklendi.

 Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’un 2025 bilançosu açıklandı. 20 milyardan fazla içerik barındıran YouTube’da en çok kullanıcı Hindistan’da bulunuyor. Hindistan yaklaşık 500 milyon kullanıcıyla dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye’de ise 58 milyon kullanıcı yer alıyor.

YouTube’un 2025 şampiyonu belli oldu. YouTube'da en çok izlenen kişi MrBeast'in bir senede kazandığı para dudak uçuklattı.

YouTube’un geçen seneye ait bilançosuna göre reklam ve abonelik geliri 60 milyar doları aştı. YouTube'un en çok izlenen kişisi olan MrBeast'in yıllık geliri de ortaya çıktı. 467 milyon takipçisi bulunan MrBeast olarak tanınan ABD'li Jimmy Donaldson'ın 85 milyon dolar kazandığı öğrenildi. Donaldson, 2025 yılının en çok kazanan içerik üreticisi olarak zirvedeki yerini korudu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
