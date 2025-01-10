Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın Kırılan 43 Bin TL'lik Lambasını Soran Muhabire Verdiği Esprili Yanıtla Güldürdü
Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın Kırılan 43 Bin TL'lik Lambasını Soran Muhabire Verdiği Esprili Yanıtla Güldürdü
Geçtiğimiz günlerde evine sipariş ettiği lambanının kırık gelmesiyle gündeme gelen Cem Yılmaz yine sosyal medyayı paylaşımlarıyla sallamıştı. 43 bin lira değerindeki lambanın eline kırık ulaşmasıyla küplere binen Cem Yılmaz hesabından markaya seslenmişti. İade talep eden fakat talebi geri çevrilen isim o paylaşımları kaldırıp bir de özür dilemişti. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan Tolga Çevik'e muhabirler tarafından bu konu soruldu. Ünlü komedyen verdiği yanıtlarla güldürdü.
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Hem stand-up gösterileri hem de sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Yılmaz son dönemde projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye kaldığı yerden devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde de yaptığı 43 bin TL'lik lamba alışverişiyle adını gündeme taşıyan ünlü komedyeni paylaşımlarıyla manşetlerde görmüştük.
Ünlü bir markaya ait lambanın eline kırık geçmesiyle küplere binen Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli paylaşımlara markayı etiketlemiş ve iade talebinde bulunmuş olsa da kendisinin talepleri cevapsız kalmıştı.
Yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Cem Yılmaz goygoyculara malzeme çıkartmasının ardından postları hesabından silmiş ve olaya dair yeni bir açıklamada bulunmuştu.
Cem Yılmaz "Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım." açıklamasıyla olayın üstünü kapatsa da geçtiğimiz gece gerçekleşen bir etkinlikte muhabirler dönüp dolaşıp "kırık lamba" konusunu bir daha açtı.
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Sorunun muhattabı ise Tolga Çevik'ti! Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge Çevik’le evli olan Tolga Çevik, Yılmaz’ın kırık gelen 43 bin liralık lambası sorulunca “Bu gece bana bunu sormak istediğinize emin misiniz?” diyerek esprili bir yanıt verdi.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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