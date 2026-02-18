onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Orhan Veli Kanık'ın Doğduğu Konak Milyonluk Fiyatıyla Satışa Çıkarıldı!

Orhan Veli Kanık'ın Doğduğu Konak Milyonluk Fiyatıyla Satışa Çıkarıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2026 - 12:52

Türk şiirinin en özgün ve en cesur kalemlerinden Orhan Veli Kanık’ın adını ve anılarını taşıyan konak sessiz sedasız el değiştirmenin eşiğinde. T24'ten Olkan Özyurt’un haberine göre, Beykoz Yalıköy Mahallesi’nde bulunan ve Orhan Veli’nin doğduğu konak, yaklaşık 80 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Kaynak

Kaynak: https://t24.com.tr/gundem/bir-tarihe-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk edebiyatının Garip akımının kurucularından Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’da doğduğu tarihi ev, gündemde büyük tartışma yarattı.

Türk edebiyatının Garip akımının kurucularından Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’da doğduğu tarihi ev, gündemde büyük tartışma yarattı.

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Orhan Veli Kanık’ın doğduğu evle ilgili gelişme, edebiyat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Beykoz Yalıköy Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır titizlikle korunan tarihi konak, sessiz sedasız satışa çıkarıldı.

Gazeteci Adil Bali’nin haberine göre, Orhan Veli'nin doğduğu konağın 80 milyon TL'ye satışa çıkarılması kısa sürede gündeme oturdu.

Gazeteci Adil Bali’nin haberine göre, Orhan Veli'nin doğduğu konağın 80 milyon TL'ye satışa çıkarılması kısa sürede gündeme oturdu.

T24’ten Olkan Özyurt’un haberine göre, Orhan Veli Kanık’ın doğduğu bu konak herhangi bir afiş ya da ilan olmadan satışa çıkarıldı. Kulaktan kulağa yayılan bilgiye göre, istenen bedel yaklaşık 80 milyon TL.

Konağın bugünkü sahibi, 80 yaşındaki makine mühendisi Osman Özer. Orhan Veli’nin değerini gençliğinden beri bilen ve bu bilinçle evi koruyan Özer ailesinin hikâyesi ise oldukça dikkat çekici.

Konağı, Osman Özer’in babası Mustafa Hayrettin Özer'in 1939 yılında Orhan Veli’nin kız kardeşi Firuzan Yolyapan’dan satın aldığı ortaya çıktı. Firuzan Yolyapan'ın 2021 yılında hayatını kaybettiği, Osman Özer'in ise 1945 yılında bu konakta doğduğu ve tam 80 yıl boyunca yapıyı korumak için büyük emek verdiği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın