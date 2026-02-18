Orhan Veli Kanık'ın Doğduğu Konak Milyonluk Fiyatıyla Satışa Çıkarıldı!
Türk şiirinin en özgün ve en cesur kalemlerinden Orhan Veli Kanık’ın adını ve anılarını taşıyan konak sessiz sedasız el değiştirmenin eşiğinde. T24'ten Olkan Özyurt’un haberine göre, Beykoz Yalıköy Mahallesi’nde bulunan ve Orhan Veli’nin doğduğu konak, yaklaşık 80 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.
Türk edebiyatının Garip akımının kurucularından Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’da doğduğu tarihi ev, gündemde büyük tartışma yarattı.
Gazeteci Adil Bali’nin haberine göre, Orhan Veli'nin doğduğu konağın 80 milyon TL'ye satışa çıkarılması kısa sürede gündeme oturdu.
