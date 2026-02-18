Orhan Veli Kanık'ın Doğduğu Konak Milyonluk Fiyatıyla Satışa Çıkarıldı!

T24’ten Olkan Özyurt’un haberine göre, Orhan Veli Kanık’ın doğduğu bu konak herhangi bir afiş ya da ilan olmadan satışa çıkarıldı. Kulaktan kulağa yayılan bilgiye göre, istenen bedel yaklaşık 80 milyon TL.

Konağın bugünkü sahibi, 80 yaşındaki makine mühendisi Osman Özer. Orhan Veli’nin değerini gençliğinden beri bilen ve bu bilinçle evi koruyan Özer ailesinin hikâyesi ise oldukça dikkat çekici.

Konağı, Osman Özer’in babası Mustafa Hayrettin Özer'in 1939 yılında Orhan Veli’nin kız kardeşi Firuzan Yolyapan’dan satın aldığı ortaya çıktı. Firuzan Yolyapan'ın 2021 yılında hayatını kaybettiği, Osman Özer'in ise 1945 yılında bu konakta doğduğu ve tam 80 yıl boyunca yapıyı korumak için büyük emek verdiği öğrenildi.