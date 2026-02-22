onedio
Kışın Ortasında Güneşlenen Demet Akalın'ın Yüzüğünün Büyüklüğü Gündem Oldu!

Kışın Ortasında Güneşlenen Demet Akalın'ın Yüzüğünün Büyüklüğü Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 19:22

Kışın ortasında tatile çıkıp güneşin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı poz gündeme oturdu. Akalın'ın yüzüğünün büyüklüğü dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır pop müziğin efsanesi olan, her şarkısıyla listelerin zirvesine oturan Demet Akalın'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yıllardır pop müziğin efsanesi olan, her şarkısıyla listelerin zirvesine oturan Demet Akalın'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Sayamacağımız kadar çok hit parçaya imza atan Demet Akalın, sadece zirvedeki kariyeriyle değil özel hayatı ve sosyal medya kullanımıyla da sık sık gündeme oturuyor. 

İmla ve yazım hatalarının kraliçesi ilan edilen, attığı her tweet'le güldüren Demet Akalın, girdiği polemiklerle de manşet oluyor.

Pahalı ve rüküş giyimiyle sık sık dillere düşen Demet Akalın'ın bu sefer gündemimizde olmasının sebebi kış ortası tatilinden paylaştığı o poz!

Pahalı ve rüküş giyimiyle sık sık dillere düşen Demet Akalın'ın bu sefer gündemimizde olmasının sebebi kış ortası tatilinden paylaştığı o poz!

Biz soğuktan donarken Dubai'de güneşin tadını çıkaran Demet Akalın, 'Istakoz gibi oldum ya' serzenişinde bulundu. 

Güneşten 'yüzünü korumaya çalışırken' verdiği pozda göze giren yüzüğü ise X kullanıcılarının radarından kaçamadı.

Demet Akalın'ın yüzüğü muazzam büyüklüğüyle dikkat çekti. Chat GPT'ye bir sorduk, 'Ne kadardır bu yüzük?' diye...

Cevabı şöyle oldu; 'Fotoğrafa bakılırsa yüzük oldukça büyük taşlı, pırlanta görünümlü, oval kesim (oval cut) ve tektaş model bir yüzük. Taşın boyutu parmağa oranla oldukça iri duruyor; bu da yaklaşık 3–5 karat aralığında bir pırlanta izlenimi veriyor. Eğer gerçek pırlanta ve 3–5 karat arasıysa 3 milyon TL – 15 milyon TL arasında olabilir.'

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
