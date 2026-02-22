Kışın Ortasında Güneşlenen Demet Akalın'ın Yüzüğünün Büyüklüğü Gündem Oldu!
Kışın ortasında tatile çıkıp güneşin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın paylaştığı poz gündeme oturdu. Akalın'ın yüzüğünün büyüklüğü dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır pop müziğin efsanesi olan, her şarkısıyla listelerin zirvesine oturan Demet Akalın'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pahalı ve rüküş giyimiyle sık sık dillere düşen Demet Akalın'ın bu sefer gündemimizde olmasının sebebi kış ortası tatilinden paylaştığı o poz!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın