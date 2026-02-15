onedio
Oğlak Burcu
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
15.02.2026

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için maddi konuların ön planda olduğu bir hafta olacak. Gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, Balık burcuna geçiş yaparken sana yeni bir anlaşma ya da ticari fırsat getiriyor. Bu hafta özellikle iletişim, satış ve organizasyon alanlarında kendini daha çok ifade edebileceğin, bu alanlarda daha çok hareketlilik yaşayabileceğin bir dönem olacak. Fikirlerinin, düşüncelerinin maddi kazanca dönüşebileceği bir hafta seni bekliyor.

Haftanın ortasında ise Kova burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, gelirini artıracak yeni başlangıçları müjdeliyor. Bu tutulma ile birlikte uzun vadeli bir kazanç modeli oluşturabilecek, belki de farklı bir gelir kaynağına geçiş yapabileceksin. Finansal bağımsızlık mesajı veren bu süreçte, kendi ayaklarının üzerinde durmaya odaklan ve maddi anlamda daha da özgürleşmek için risk almaktan da kaçınma. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, seni hem heyecana hem entrikaya sürükleyebilir... Kalbinin ritmini değiştirecek gizli buluşmalar, yasak aşk ve ihanet temaları ön plana çıkabilir. Dikkatli ol, aşk için sınırları düşündüğünden fazla aşabilir, gözünü karartıp her şeyi elde etmek isteyebilirsin. Aynı anda iki aşk mı? İşte bu son derece tehlikeli ve birilerinin kalbini kıracağı aşikar. Bu arada unutma, aklındaki ile kalbindeki aynı değilse bir seçim yapman şart! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

