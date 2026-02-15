onedio
16 Şubat - 22 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kozmik dansı, adeta bir aşk romanına dönüştürebilir hayatını. Kalbinin ritmini hızlandıracak gizli buluşmalar, yasak aşk ve ihanet temaları, adeta bir aşk romanının sayfalarından fırlamış gibi seni bekliyor olabilir.

Bu hafta, aşkın çılgınca dalgalarında sürüklenirken dikkatli olman gerekiyor. Kalbinin sesini dinlerken, aklının da sesini unutma. Aşk için belki de daha önce hiç düşünmediğin sınırları aşabilir, gözünü karartıp her şeyi elde etmek isteyebilirsin. 

Aynı anda iki aşk mı? İşte bu, bir aşk üçgeninin tam ortasında bulmanın getireceği karmaşa ve heyecan dolu bir durum. Ancak bu durum son derece tehlikeli ve birilerinin kalbini kıracağı aşikar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

