Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kozmik dansı, adeta bir aşk romanına dönüştürebilir hayatını. Kalbinin ritmini hızlandıracak gizli buluşmalar, yasak aşk ve ihanet temaları, adeta bir aşk romanının sayfalarından fırlamış gibi seni bekliyor olabilir.

Bu hafta, aşkın çılgınca dalgalarında sürüklenirken dikkatli olman gerekiyor. Kalbinin sesini dinlerken, aklının da sesini unutma. Aşk için belki de daha önce hiç düşünmediğin sınırları aşabilir, gözünü karartıp her şeyi elde etmek isteyebilirsin.

Aynı anda iki aşk mı? İşte bu, bir aşk üçgeninin tam ortasında bulmanın getireceği karmaşa ve heyecan dolu bir durum. Ancak bu durum son derece tehlikeli ve birilerinin kalbini kıracağı aşikar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…