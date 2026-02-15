onedio
16 Şubat - 22 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta içerisinde, sorumluluklarının ağırlığına dayanmak için kaslarını sıkı tutma eğiliminde olabilirsin. Ancak unutma ki bu durum kas tonusunun artmasına neden olabilir. Tabii bu, Satürn ve Neptün'ün kavuşumu etkisi altında daha da belirginleşebilir. Tam da bu noktada görünmeyen yüklerini daha ciddiye alman gerekebilir.

Bununla birlikte, gün içerisinde omuzlarını bilinçli bir şekilde düşürmek, tüm bu stresi azaltmada oldukça önemli olacaktır. Belki de artık kaslarının rahatlaması, gerekiyordur. Ruhen ve bedenen kendini biraz rahatlatmalısın. Dinlenmek için üzerindeki yüklerden de kurtulmalı, belki de derin bir nefes almanın ötesinde dinlenmek için işi gücü de bırakmalısın. En azından bir süre... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

