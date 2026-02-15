Sevgili Oğlak, bu hafta içerisinde, sorumluluklarının ağırlığına dayanmak için kaslarını sıkı tutma eğiliminde olabilirsin. Ancak unutma ki bu durum kas tonusunun artmasına neden olabilir. Tabii bu, Satürn ve Neptün'ün kavuşumu etkisi altında daha da belirginleşebilir. Tam da bu noktada görünmeyen yüklerini daha ciddiye alman gerekebilir.

Bununla birlikte, gün içerisinde omuzlarını bilinçli bir şekilde düşürmek, tüm bu stresi azaltmada oldukça önemli olacaktır. Belki de artık kaslarının rahatlaması, gerekiyordur. Ruhen ve bedenen kendini biraz rahatlatmalısın. Dinlenmek için üzerindeki yüklerden de kurtulmalı, belki de derin bir nefes almanın ötesinde dinlenmek için işi gücü de bırakmalısın. En azından bir süre... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…