Sevgili Oğlak, bu hafta iş hayatında birlikte hareket etmenin, grup çalışmalarının ve kolektif düşüncenin sunduğu tüm avantajları sonuna kadar deneyimleyeceğin bir döneme adım atıyorsun. Danışmanlık hizmetlerine odaklanman, iş birliklerini artırman ve karşılıklı anlaşmaları güçlendirmen sayesinde, bireysel çabalarının çok daha ötesine geçerek, iş dünyasında etkileyici bir performans sergileyeceksin. Hatta bu durum, rakiplerini bile etkileyerek, onları ortak bir zeminde birleştirmeye yönlendirecek. Diplomatik yeteneğini konuşturarak iş dünyasında adeta bir lider gibi hareket edeceksin.

Büyüklük ve genişleme gezegeni Jüpiter'in karşıt burcunda ileri hareketine devam etmesi, iş birliklerinde ve uzun vadeli kontratlarda beklediğin o büyük fırsatı adeta kapına kadar getiriyor. Yeni bir iş teklifi veya bir ortaklık projesi bu hafta içinde belirginleşebilir; karşındaki kişilerin niyetlerinin açığa çıkması, elini daha da güçlendirecektir. İş hayatında artık destek gördüğünü ve yalnız olmadığını hissetmeye başlayacaksın, bu da seni daha güçlü ve güvende hissettirecek. Kısacası bu hafta, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…