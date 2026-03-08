Sevgili Oğlak, bu hafta senin için enerji dolu bir dönemin başlangıcı olacak. Zıt burcun Yengeç'te ileri harekete başlayan Jüpiter, yaşam enerjini belirgin bir şekilde yükseltecek. Bu da seni tamamen yeni bir atmosfere taşıyacak. Bu enerji yükselişi, hayatının her alanında kendini hissettirecek. İşte, aşkta, sosyal hayatta... Her yerde enerjinin yüksek olduğunu fark edeceksin.

Ancak unutma ki bu enerji yükselişini en iyi şekilde değerlendirebilmek için kendine şefkat göstermen ve dinlenme ihtiyaçlarını ertelememen gerekiyor. Bu hafta kendine biraz daha fazla zaman ayır. Belki bir spa günü, belki bir kitap okuma maratonu... Kendini neyin iyi hissettirdiğini düşün ve onu yap. Bu, bu haftanın en güçlü şifası olacak. Böylece motivasyonunun arttığını da hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…