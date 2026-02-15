Sevgili Oğlak, bu hafta senin için maddi konuların ön planda olduğu bir hafta olacak. Zira Güneş, Balık burcuna geçiş yaparken sana da yeni bir anlaşma ya da ticari fırsat getiriyor. Bu hafta özellikle iletişim, satış ve organizasyon alanlarında kendini daha çok ifade edebileceğin, bu alanlarda daha çok hareketlilik yaşayabileceğin bir dönem olacak. Fikirlerin, düşüncelerin maddi kazanca dönüşebileceği bir hafta seni bekliyor.

Yani, hayallerini gerçekleştirmen ve fikirlerini somutlaştırman için harika bir dönemdesin. Haftanın ortasında ise Kova burcunda meydana gelecek olan Güneş Tutulması, gelirini artıracak gelişmeleri müjdeliyor. Bu tutulma ile birlikte uzun vadeli bir kazanç modeli oluşturabilecek, belki de farklı bir gelir kaynağına geçiş yapabileceksin. Finansal bağımsızlık mesajı veren bu süreçte, kendi ayaklarının üzerinde durmaya odaklan ve maddi anlamda daha da özgürleşmek için risk almaktan da kaçınma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…