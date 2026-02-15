Sevgili Koç, bu hafta kariyer hayatında rotanı belirleyecek bir enerji dalgasıyla karşı karşıya olacaksın. Haftanın hemen başında, Güneş'in Uranüs ile oluşturduğu kare açı, hayatına beklenmedik bir karar ya da sürpriz bir teklif getirerek, planlarını tamamen değiştirebilir. Alışılagelmiş düzeninin dışına çıkmak belki ilk başta seni biraz tedirgin edebilir ancak bu durum aslında hayatında yeni bir sayfa açman için mükemmel bir fırsat olabilir.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, iletişim yeteneklerini zirveye taşıyacak. İster görüşmeler, ister sunumlar, ister mülakatlar ya da resmi başvurular olsun... İşte tam da bu noktada devreye girecek olan bu enerji, sizin için harika bir etki yaratacak. Büyük düşün, çünkü küçük planlar bu haftanın enerjisine dar gelir. Özellikle uluslararası bağlantılar ya da eğitim temalı projeler gündeminde olsun! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…