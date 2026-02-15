onedio
16 Şubat - 22 Şubat Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında kaderin gizemli ve heyecan verici dokunuşlarını hissetmeye hazır ol! Gökyüzü, Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu sayesinde, sosyal bir ortamda karşılaşacağın bir kişiye dikkat çekiyor. Bu kişi, hayatına 'tesadüfen' değil, belki de kaderin bir cilvesiyle girecek.

İşte bu tatlı ve beklenmedik karşılaşma, belki de bir parti, bir etkinlik veya bir toplantı sırasında gerçekleşebilir. Üstelik bu tesadüf, planlı görüşmelerin, kalbinin hızla atmasına neden olan heyecan verici yakınlaşmaların ve aşk dolu günlerin de habercisi olacaktır... Bu hafta, kalbini açmaya, yeni bir aşka, belki de hayatının aşkıyla kavuşmaya hazır olmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

