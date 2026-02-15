Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında kaderin gizemli ve heyecan verici dokunuşlarını hissetmeye hazır ol! Gökyüzü, Venüs ile Kuzey Ay Düğümünün kavuşumu sayesinde, sosyal bir ortamda karşılaşacağın bir kişiye dikkat çekiyor. Bu kişi, hayatına 'tesadüfen' değil, belki de kaderin bir cilvesiyle girecek.

İşte bu tatlı ve beklenmedik karşılaşma, belki de bir parti, bir etkinlik veya bir toplantı sırasında gerçekleşebilir. Üstelik bu tesadüf, planlı görüşmelerin, kalbinin hızla atmasına neden olan heyecan verici yakınlaşmaların ve aşk dolu günlerin de habercisi olacaktır... Bu hafta, kalbini açmaya, yeni bir aşka, belki de hayatının aşkıyla kavuşmaya hazır olmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…