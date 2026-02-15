Sevgili Koç, bu hafta kariyer hayatında yönünü değiştirecek güçlü bir enerjiye hazır ol! Haftanın başında meydana gelen Güneş ile Uranüs karesi, hayatına ansızın bir karar ya da sürpriz bir teklifle girerek planlarını değiştirebilir. Şimdi alışılmış düzenin dışına çıkmak belki seni biraz korkutabilir ama aslında bu durum, hayatında yeni bir başlangıç yapman için mükemmel bir sıçrama noktası olabilir.

Hafta ortasında ise Merkür ile Jüpiter üçgeni devreye giriyor ve iletişim yeteneklerin tavan yapıyor. Görüşmeler, sunumlar, mülakatlar ya da resmi başvurular... İşte tam da bu noktada devreye girecek olan bu enerji, senin için harika bir etki yaratacak. Büyük düşün, çünkü küçük planlar bu haftanın enerjisine dar gelir. Özellikle uluslararası bağlantılar ya da eğitim temalı projeler, bu hafta senin için büyüme ve gelişme vadediyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kaderin gizemli dokunuşunu hissedeceksin. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu, sosyal bir ortamda karşılaşacağın bir kişinin hayatına 'tesadüfen' değil, belki de kaderin bir cilvesiyle gireceğini gösteriyor. Bu tatlı tesadüf ise planlı görüşmelerin, heyecan verici yakınlaşmaların ve aşk dolu günlerin habercisi olacak. Kalbini açmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…