Koç Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta kariyer hayatında yönünü değiştirecek güçlü bir enerjiye hazır ol! Haftanın başında meydana gelen Güneş ile Uranüs karesi, hayatına ansızın bir karar ya da sürpriz bir teklifle girerek planlarını değiştirebilir. Şimdi alışılmış düzenin dışına çıkmak belki seni biraz korkutabilir ama aslında bu durum, hayatında yeni bir başlangıç yapman için mükemmel bir sıçrama noktası olabilir.

Hafta ortasında ise Merkür ile Jüpiter üçgeni devreye giriyor ve iletişim yeteneklerin tavan yapıyor. Görüşmeler, sunumlar, mülakatlar ya da resmi başvurular... İşte tam da bu noktada devreye girecek olan bu enerji, senin için harika bir etki yaratacak. Büyük düşün, çünkü küçük planlar bu haftanın enerjisine dar gelir. Özellikle uluslararası bağlantılar ya da eğitim temalı projeler, bu hafta senin için büyüme ve gelişme vadediyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kaderin gizemli dokunuşunu hissedeceksin. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu, sosyal bir ortamda karşılaşacağın bir kişinin hayatına 'tesadüfen' değil, belki de kaderin bir cilvesiyle gireceğini gösteriyor. Bu tatlı tesadüf ise planlı görüşmelerin, heyecan verici yakınlaşmaların ve aşk dolu günlerin habercisi olacak. Kalbini açmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

