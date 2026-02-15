onedio
16 Şubat - 22 Şubat Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

15.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Şubat - 22 Şubat haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni biraz zorlayabilir. Güneş ile Uranüs arasındaki kritik kare açı, beklenmedik ve kontrol dışı gelişmeler neticesinde seni strese sokabilir. Bu süreçte ani kararlar vermek zorunda kalmak seni hassas ve tepkisel bir hale getirebilir. Belki de farkında olmadan çeneni sıkmana ya da nefesini tutmana yol açabilir. 

Tam da bu yüzden bu hafta, beden diline dikkat etmeli ve bu tür stres belirtilerini fark etmelisin. Özellikle yoğun stres anlarında, belki de farkında olmadan çeneni sıkmaya ya da nefesini tutmaya başlarsan artık bu otomatik tepkilerden kurtulmak için sakinleşmen şart! Mesela gün içinde birkaç kez bilinçli şekilde diyafram nefesi almayı denemelisin. Ayrıca, tepkilerini değil, reflekslerini fark etmeli ve kontrolü sağlamak için belki de meditasyon yapmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

