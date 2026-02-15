Sevgili Koç, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik seni biraz zorlayabilir. Güneş ile Uranüs arasındaki kritik kare açı, beklenmedik ve kontrol dışı gelişmeler neticesinde seni strese sokabilir. Bu süreçte ani kararlar vermek zorunda kalmak seni hassas ve tepkisel bir hale getirebilir. Belki de farkında olmadan çeneni sıkmana ya da nefesini tutmana yol açabilir.

Tam da bu yüzden bu hafta, beden diline dikkat etmeli ve bu tür stres belirtilerini fark etmelisin. Özellikle yoğun stres anlarında, belki de farkında olmadan çeneni sıkmaya ya da nefesini tutmaya başlarsan artık bu otomatik tepkilerden kurtulmak için sakinleşmen şart! Mesela gün içinde birkaç kez bilinçli şekilde diyafram nefesi almayı denemelisin. Ayrıca, tepkilerini değil, reflekslerini fark etmeli ve kontrolü sağlamak için belki de meditasyon yapmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…