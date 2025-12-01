Sevgili Oğlak, bugün heyecan için hazır olmalısın! Çünkü Venüs ve Plüton arasındaki pozitif enerji akışı, maddi durumunu güçlendirecek stratejik adımlar atman için seni teşvik ediyor. Belki yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilirsin, belki de gelirini artıracak bir proje ya da anlaşma kapını çalabilir. Bu noktada, kontrol tamamen senin elinde. Şartları belirleme gücün oldukça yüksek, bu yüzden tüm kartları sen dağıtıyorsun. Kendi kaderini belirleyecek olan bu hamleler, sana maddi anlamda güçlü bir avantaj sağlayabilir.

Plüton'un maddi desteğini de unutmamak gerek. Bugün, belki de bir süredir aklını meşgul eden bir borç, ödeme veya maddi düzenlemeyle ilgili olumlu bir gelişme yaşanabilir. Rüzgar bugün senin yönüne esiyor ve bu konuda sana güçlü bir destek vermeye hazır. Beklediğin bir ödeme bugün eline geçebilir ya da belki de artık umudunu kestiğin bir para eline ulaşabilir. Bu parayı, belki de yeni bir projeye yatırmayı düşünebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…