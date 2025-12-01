Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Venüs ve Plüton arasında bir enerji akışı var ve bu enerji, seni bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Birine karşı hissettiğin çekim kuvveti, sanki bir yıldızın çekim alanına girmiş gibi hissettirebilir. Ancak, bu enerji bir yandan da 'ihanet sezonu' olarak adlandırılan bir dönemi işaret ediyor olabilir.

Birinin söyledikleri ile yaptıkları arasındaki farkı, sanki bir film sahnesindeymişsin gibi net bir şekilde görebilirsin. Bu durum seni biraz tedirgin edebilir, çünkü kimse ihanetin acısını yaşamak istemez. Partnerinin ya da flörtünün ihaneti ile karşı karşıya kalabilirsin, bu yüzden dikkatli olmanı öneriyoruz. Ama unutma, senin de kalbinde bir karmaşa olabilir. Belki de aklındaki kişi ile kalbindeki kişi aynı değildir. İyi düşün! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…