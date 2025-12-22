Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında, uzaklara bakıyorsun ama ayakların yere sağlam basıyor... Zira aşk senin için bir kale gibi güçlü ve sağlam olmalı, değil mi? Güven, bu kaleden yapılan tuğlaların en önemlisi. Bu duruşun, ilişkilerinde daha sağlam temeller atmana yardımcı olacağına hiç şüphe yok. Sabırlı, kararlı ve tutkulu bir aşığı temsil ediyorsun. Bu özelliklerin, aşka giden yolda seni sürükleyen güçlerden.

Ancak, biraz daha yaklaşmayı deneseydin ne olurdu? Mesafeleri biraz daha kapat, kalbinin üzerindeki buzları erit. Unutma, aşk sadece güçlü bir kale değil, aynı zamanda sıcak bir yuva da olmalı. Aşkın sıcaklığına inan ve seni sarmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…