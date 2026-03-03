onedio
4 Mart Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
4 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Mart Çarşamba günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün belki de farkında olmadan uzun süre aynı pozisyonda kalmanın bedenine verdiği zararı hissedebilirsin. Bu, biraz sertlik yaratabilir ve rahatsızlık hissi verebilir. Ama merak etme, bu durumun üstesinden gelmek için birkaç küçük ipucu vereceğiz.

Öncelikle, çalışma saatlerin boyunca ara vermek ve kısa süreliğine de olsa ayağa kalkmak oldukça faydalı olabilir. Belki bir bardak su alabilir, belki de pencereden dışarıyı seyredebilirsin. Bu, hem bedenine biraz hareket kazandırır, hem de zihnin biraz olsun dinlenme fırsatı bulur.

Günün sonuna doğru ise belki de tüm günün yorgunluğuyla birlikte, bedenindeki esnekliğin azaldığını hissedebilirsin. Bu durumda, sıcak bir duş ya da bir sıcak su torbası uygulaması yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
