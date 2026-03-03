Sevgili Oğlak, bugün belki de farkında olmadan uzun süre aynı pozisyonda kalmanın bedenine verdiği zararı hissedebilirsin. Bu, biraz sertlik yaratabilir ve rahatsızlık hissi verebilir. Ama merak etme, bu durumun üstesinden gelmek için birkaç küçük ipucu vereceğiz.

Öncelikle, çalışma saatlerin boyunca ara vermek ve kısa süreliğine de olsa ayağa kalkmak oldukça faydalı olabilir. Belki bir bardak su alabilir, belki de pencereden dışarıyı seyredebilirsin. Bu, hem bedenine biraz hareket kazandırır, hem de zihnin biraz olsun dinlenme fırsatı bulur.

Günün sonuna doğru ise belki de tüm günün yorgunluğuyla birlikte, bedenindeki esnekliğin azaldığını hissedebilirsin. Bu durumda, sıcak bir duş ya da bir sıcak su torbası uygulaması yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…