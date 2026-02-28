onedio
1 Mart Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Mart Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iskelet sisteminden bahsediyoruz. İskelet sistemi, vücudumuzun sessiz ve derin gücüdür, çünkü onun sayesinde hareket eder, durur, oturur ve koşarız. İşte bu güçlü sistem, bugün senin ilgine muhtaç.

Kemiklerin ve eklemlerin, vücudunun bu dayanıklı ve stabil yapısını oluşturur. Ancak onları ihmal etmek, onları korumak ve güçlendirmek için gereken özeni göstermemek, gün içindeki fiziksel dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bugün, kemiklerine ve eklemlerine biraz daha fazla özen göstermeye ne dersin?

Eğer vücudunda bir sertlik hissi varsa, bu hissi esneme hareketleriyle yumuşatabilirsin. Esneme hareketleri, kemiklerinin üzerindeki yükü hafifletir ve bu da sana beklenmedik bir hafiflik hissi verir. Bu hafiflik hissi, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir hafiflik hissi de yaratır. Bu sayede, daha özgür ve daha rahat hareket edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

