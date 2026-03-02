onedio
3 Mart Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

3 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mart Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Başak burcunda meydana gelen tam Ay tutulması, sağlıkla ilgili konularda seni düşündürmeye başlayabilir. Bu tutulma, özellikle uyluk bölgen ve safra kesen üzerinde hassasiyet yaratarak beslenme düzenini gözden geçirmeni ve belki de bir revizyona gitmeni isteyebilir.

Uzun vadeli bir sağlık planı yapma veya belki de yeni bir spor disiplinine başlama fikri, bugün kafanda ciddi ciddi şekillenmeye başlayabilir. Tam da bu noktada, bugünün en etkili ilacının karaciğerini dinlendirmek ve ağır gıdalardan uzak durmak olduğunu söylemeliyiz. Vücudunu sadeleştirmek ve daha hafif hissetmek için bu küçük değişiklikler, senin için büyük bir fark yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

