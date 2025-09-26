onedio
“Bugün Ne Yiyeceğiz?” Sözüyle Ünlenen Fenomen Pilavcı, Hulusi Akar’a Elleriyle Pilav Yedirdi

"Bugün Ne Yiyeceğiz?" Sözüyle Ünlenen Fenomen Pilavcı, Hulusi Akar'a Elleriyle Pilav Yedirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 17:48

'Bugün ne yiyeceğiz?' sözleriyle viral olan 'bıyıklı pilavcı' Nedim Şahin, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ancan Şahin'in paylaşımı her zamankinden birazcık da olsa farklıydı. Her gün 'Bugün ne yiyeceğiz?' diyerek pilavlarını ve yemeklerini tanıtan Nedim Şahin, bu kez elleriyle Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a pilav yedirdi. 

O anları buradan izlyebilirsiniz:

Hulusi Akar'a elleriyle pilav yedirdi.

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “Bugün ne yiyeceğiz?” sözüyle ünlenen fenomen pilavcıya gitti. Akar, pilavcının önünde işletme sahibi Nedim Şahin tarafından “Dikkat” komutuyla karşılandı. Pilavcı çalışanları ise tek sıra halinde dizildi ve Hulusi Akar’ın “Nasılsınız?” sorusuna içtimadaymış gibi hep bir ağızda “Sağ ol” diye bağırarak yanıt verdi.

Pilavcı Nedim Şahin, her zaman olduğu gibi yine “Bugün ne yiyeceğiz?” diyerek bir video çekti. Şahin, pilavını elleriyle Hulusi Akar’a yedirdi.

'Bıyıklı Pilavcı'nın paylaşımı şöyleydi👇🏻

Nedim Şahin, Instagram hesabından “Genelkurmay Başkanımız sn. Hulusi Akar, Baruthane Pilavcısı’nda içtima aldı" sözüyle paylaştı👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
sansür

Sıkıntı yapmayın arkadaşlar, hepimiz adına utandım ben. Siz başka haberlere odaklanın. :(

Cübbeli Palpatine Hoca

Hulusi Akar kimdi yav? Ha tamam hatırladım, çuvalcı generalden madalya alıp 15 Temmuz'da fetöcüler tarafından boğazı sıkılıp esir tutulan genelkurmayımsı amca.

