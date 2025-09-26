“Bugün Ne Yiyeceğiz?” Sözüyle Ünlenen Fenomen Pilavcı, Hulusi Akar’a Elleriyle Pilav Yedirdi

'Bugün ne yiyeceğiz?' sözleriyle viral olan 'bıyıklı pilavcı' Nedim Şahin, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ancan Şahin'in paylaşımı her zamankinden birazcık da olsa farklıydı. Her gün 'Bugün ne yiyeceğiz?' diyerek pilavlarını ve yemeklerini tanıtan Nedim Şahin, bu kez elleriyle Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a pilav yedirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları buradan izlyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hulusi Akar'a elleriyle pilav yedirdi.
'Bıyıklı Pilavcı'nın paylaşımı şöyleydi👇🏻
Nedim Şahin, Instagram hesabından “Genelkurmay Başkanımız sn. Hulusi Akar, Baruthane Pilavcısı’nda içtima aldı" sözüyle paylaştı👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Sıkıntı yapmayın arkadaşlar, hepimiz adına utandım ben. Siz başka haberlere odaklanın. :(
Hulusi Akar kimdi yav? Ha tamam hatırladım, çuvalcı generalden madalya alıp 15 Temmuz'da fetöcüler tarafından boğazı sıkılıp esir tutulan genelkurmayımsı amca.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.