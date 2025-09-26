“Bugün Ne Yiyeceğiz?” Sözüyle Ünlenen Fenomen Pilavcı, Hulusi Akar’a Elleriyle Pilav Yedirdi

Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, “Bugün ne yiyeceğiz?” sözüyle ünlenen fenomen pilavcıya gitti. Akar, pilavcının önünde işletme sahibi Nedim Şahin tarafından “Dikkat” komutuyla karşılandı. Pilavcı çalışanları ise tek sıra halinde dizildi ve Hulusi Akar’ın “Nasılsınız?” sorusuna içtimadaymış gibi hep bir ağızda “Sağ ol” diye bağırarak yanıt verdi.

Pilavcı Nedim Şahin, her zaman olduğu gibi yine “Bugün ne yiyeceğiz?” diyerek bir video çekti. Şahin, pilavını elleriyle Hulusi Akar’a yedirdi.