Kamera Kaydı Olmasa Asla İnanmayacağınız Trafik Kazası

Tüm trafik kazalarını unutun. Çünkü birazdan izleyeceğiniz trafik kazası bir film sahnesinden değil: Gerçek hayattan! Yolda ilerleyen 3 motosikletlinin kazası daha önce görmediğiniz türden. Üç motorcunun kaza yaptığı anlar motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Üç motorcunun kazası motosiklet kamerası tarafından kaydedildi.
