onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kamera Kaydı Olmasa Asla İnanmayacağınız Trafik Kazası

Kamera Kaydı Olmasa Asla İnanmayacağınız Trafik Kazası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.09.2025 - 11:29

İçerik Devam Ediyor

Tüm trafik kazalarını unutun. Çünkü birazdan izleyeceğiniz trafik kazası bir film sahnesinden değil: Gerçek hayattan! Yolda ilerleyen 3 motosikletlinin kazası daha önce görmediğiniz türden. Üç motorcunun kaza yaptığı anlar motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Üç motorcunun kazası motosiklet kamerası tarafından kaydedildi.

Üç motorcunun kazası motosiklet kamerası tarafından kaydedildi.

Otoyolda ilerleyen bir motorcu arkasından gelen motorcunun çarpmasıyla savruldu. Kazanın etkisiyle yolda sürücüsüz ilerleyen motosiklet ise bir başka motorcuya çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın